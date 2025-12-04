Inversión Fija suma 13 meses con descensos

La Inversión Fija Bruta del mes de septiembre registró retrocesos tanto en su comparación mensual como anual, reflejando así el impacto negativo de la incertidumbre generada tanto por las reformas constitucionales en México, como por los aranceles de Donald Trump, según refieren analistas.

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo del noveno mes del año refiere que el índice cayó 0.3 por ciento respecto al mes previo, en términos reales, mientras que a tasa anual disminuyó 8.4 por ciento.

1.8% Cayó la inversión bruta fija en junio

Por componentes, los gastos en construcción bajaron 2.6 por ciento, mientras que en maquinaria y equipo, tanto de origen nacional e importado, repuntaron 1.9 por ciento a tasa mensual.

Con series desestacionalizadas y a tasa anual, los gastos en construcción bajaron 10.2 por ciento y el equipo en 6.1 por ciento.

El indicador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere que la inversión bruta fija sumó su segunda caída consecutiva y que la moderó respecto al mes anterior; es decir, agosto, cuando descendió 3.0 por ciento.

“Esto refleja el impacto negativo de la incertidumbre por las reformas constitucionales en México aprobadas en la segunda mitad de 2024, en particular las reformas para eliminar organismos autónomos y la reforma del Poder Judicial. A esto se suma la incertidumbre por la política comercial proteccionista de Donald Trump y las dudas sobre el futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos”, señaló en un análisis Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

En este sentido, explicó que otro factor clave de la caída de la inversión en construcción no residencial, es el menor gasto público en infraestructura física durante el primer año de la actual administración de la Presidenta Clau-

dia Sheinbaum.