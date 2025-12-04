SAT se reúne con TikTok, DiDi, Rappi y Airbnb para discutir sobre acceso a datos de usuarios

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió a representantes de Meta, Amazon, TikTok, Mercado Libre, ALAI, DiDi, Rappi, Netflix, AMVO, Walmart, Airbnb, AIA, CANIETI, DIMA, MPA, Alianza in México y Lalamove, para detallar las nuevas disposiciones a cumplir sobre la reforma al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a conectividad con las autoridades fiscales.

El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, presidió la reunión, y aseguró que los mecanismos propuestos en este tema brindan seguridad jurídica y fiscal, en paralelo con el respeto a la privacidad de las y los usuarios, además que proporcionan facilidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales para las plataformas.

El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, se reunió con representantes de plataformas digitales para fortalecer el diálogo, la colaboración y explicar la nueva regla que permitirá cumplir con la reforma al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación.



Esta reforma dictamina que las plataformas digitales deberán permitir a las autoridades tributarias el acceso, en línea y en tiempo real, solamente a la información fiscal precisa para comprobar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

Durante el encuentro con representantes de plataformas digitales, el administrador general jurídico del SAT, Ricardo Carrasco Varona, expuso que, para el idóneo cumplimiento de esta disposición legal, será emitida una propuesta normativa que no viola la privacidad de la información de las plataformas ni de sus usuarios, ya que está enfocada exclusivamente en la información de índole fiscal.

Aclaró que dicha disposición específica el tipo de información a la que accederá la autoridad fiscal, para brindar tranquilidad tanto a plataformas como a usuarios; también permite identificar datos conforme al tipo de servicio digital que prestan, a fin de hacerlo práctico de acuerdo con sus operaciones.

Por su parte, el administrador general de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Carlos Malanche Flores refirió que las plataformas poseerán libre opción de elegir el mecanismo con el que se otorgará el acceso a la información: sistema, interfaz o aplicativo.

Ante ello, los funcionarios del SAT y hacendarios, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y los representantes de plataformas digitales, acordaron mantener abiertos los canales de comunicación para continuar el diálogo técnico y trabajar de forma coordinada en la correcta implementación de la reforma.

