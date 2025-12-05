“T-MEC, la garantía de competitividad de la región frente al mundo entero”

Luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dejar expirar el Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC) e iniciar uno nuevo, el Gobierno de México y el sector empresarial cerraron filas y señalaron que el debe continuar, dado que ha permitido que la región sea competitiva, y ha beneficiado a las tres naciones en materia económica.

“El T-MEC es muy importante para los tres países y, además, es la garantía de la competitividad de esta región frente al mundo entero”, indicó ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria dijo que la revisión del T-MEC que se realizará el próximo año saldrá bien, y que se mantiene positiva sobre el resultado, dado que la integración económica que existe entre los tres miembros es “enorme” y si se elimina será un problema, “mantenernos juntos es muy importante para la región, para nuestros pueblos y nuestras naciones”.

El Dato: En septiembre de 2018, México, EU y Candá, decidieron modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que estuvo vigente desde 1994.

Sostuvo además que uno de los objetivos que se ha tenido es que el T-MEC también contemple a los países que se encuentran al sur de México, para que el continente pueda competir contra Asia y Europa. “Nuestro objetivo siempre ha sido que se amplíe hacia el sur; que como continente compitamos con Asia, con Europa, y tendríamos una fortaleza enorme; y ahora la fortaleza económica de América del Norte es muy importante”, añadió.

Por su parte, el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, indicó que hasta ahora no tiene “ninguna señal” de que el T-MEC no continuará, “en términos del proceso de revisión del tratado, hasta hoy no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante, están los tiempos funcionando”, indicó durante la apertura del STS Forum Latam 2025.

581.3 mil mdd fue el comercio total de de EU y México de enero a agosto

El funcionario mencionó que la última conversación que tuvo con sus contrapartes estadounidenses fue la semana pasada, “con mis interlocutores estuve en Washington y yo veo que vamos en camino a la revisión (del T-MEC)”.

“¿Qué te puedo adelantar? El 90 por ciento de las ponencias que se presentaron son de que se mantenga el tratado. No encontré nadie que diga que no quiere que se mantenga”, destacó.

Asimismo, añadió que los distintos sectores económicos buscan que el Tratado continúe, “diría que hay un consenso al respecto de lo que debemos continuar, segundo, ya hay temas más específicos que ya presentaremos en el mes de enero”, y que la mayoría consideró que las tarifas arancelarias van en contra del acuerdo comercial, “no son compatibles”.

El Tip: En las conversaciones para la modernización del TLCAN, México pidió acceso preferencial de los bienes y servicios en los países miembros.

No obstante, Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, dijo que el presidente Donald Trump sólo busca un tratado que “sea un buen acuerdo” y planteó la posibilidad de que negocie un convenio por separado con México y Canadá.

En ese sentido, la Iniciativa Privada de los tres países reaccionó a las declaraciones de Trump, y señaló que el T-MEC se debe extender y fortalecer, porque éste “ha generado beneficios económicos significativos” para las tres naciones.

“De cara a la próxima revisión conjunta, instamos a los tres gobiernos a trabajar de manera expedita para extender y fortalecer el T-MEC”, indicaron en un comunicado conjunto el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Business Roundtable de EU y el Business Council of Canada.

Asimismo, instaron a que la alianza tripartita se debe preservar y debe continuar el trabajo conjunto sobre la seguridad económica y eliminar los aranceles para los bienes que cumplan con las reglas que establece el T-MEC, de esa forma continuaría “la prosperidad a largo plazo de las empresas y los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá”.

vigencia. Si en julio del próximo año, los tres países no llegan a un acuerdo para continuar con el acuerdo, y aunque el mandatario estadounidense exprese que no seguirá el tratado con los otros dos países, éste no terminaría, ya que está regido por reglas claras, se realizaría una revisión cada año, hasta 2036, momento en que se terminaría, señaló Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, en entrevista con La Razón.

“El T-MEC, como se encuentra ahora, está regido por unas reglas muy claras. Si en la primera reunión de la comisión para su revisión, el primero de julio de 2026, no se llegara a un acuerdo, éste expiraría en 2036, 10 años después, y se tendrían que llevar a cabo revisiones anuales, y en cualquier momento los tres integrantes, pueden confirmar el deseo de renovar el tratado por otros 16 años, de alguna forma esto blinda de cierta manera al T-MEC de los ciclos políticos de los miembros”.

No obstante, Ugarte Bedwell dijo que, desde una perspectiva económica, cualquier comentario que sugiere cambios en las reglas del tratado comercial significa incertidumbre regulatoria.

A su vez, Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mencionó que las declaraciones del presidente estadounidense muestran un “manejo estratégico de la incertidumbre”, con la intención de generar confusión y que se realice un proceso de negociación en el cual EU obtenga más beneficios de los que ya tiene.

“Una reestructuración que tiene que ver con ir transitando de un acuerdo general que es el T-MEC, a acuerdos muy específicos en sectores estratégicos, como lo son las materias primas, de electrónicos, o los relacionados con el acero… Creo que va en esa dirección, en la formación de un nuevo tratado en el cual EU se compromete poco y más bien querrá que México se comprometa muchísimo”, puntualizó.

Sostuvo que, cuando EU pidió que México eliminara barreras comerciales no arancelarias, el Gobierno respondió que algunas eran atendibles y otras no, y probablemente Donald Trump haya dicho que “si no me vas a satisfacer todas las precondiciones, va a haber otro tratado, no éste”.