Beneficia a 4 millones de habitantes

SICT reporta avance de 78% en modernización de carreteras en la Mixteca de Oaxaca

Las obras forman parte del Plan “General Lázaro Cárdenas del Río” 2025- 2026 que prevé inversiones por 5 mil 981 mdp

SICT reporta avance de 78% en modernización de carreteras en la Mixteca de Oaxaca. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) con el Plan “General Lázaro Cárdenas del Río” en la Mixteca de Oaxaca ha realizado la ampliación, conservación y modernización de 644 kilómetros, de un total 820 kilómetros de infraestructura carretera, lo que representa un avance del 78 por ciento.

El programa2025-2026 prevé obras en mil 86 kilómetros con una inversión de 5 mil 981 millones de pesos en beneficio de 4 millones de habitantes de la región.

El objetivo de estas acciones es reducir la pobreza y el rezago social en la comunidad oaxaqueña, mediante un enfoque integral, centrado en la atención a las condiciones sociales, económicas y ambientales.

Durante el presente año, en los 820 kilómetros bajo rehabilitación, éstos se llevan a cabo a través de nueve frentes de trabajo con una inversión de 2 mil 663 millones de pesos.

La SICT señala que en ellos se incluye la modernización y la reconstrucción de

240 kilómetros y la conservación de 580 kilómetros, de los cuales 145 kilómetros de conservación rutinaria ya están concluidos.

Para 2026 se intervendrán los restantes 266 kilómetros; 120 km en reconstrucción, 116 km en conservación y 30 km en construcción, con una inversión estimada de 3 mil 318 millones de pesos.

Las obras de infraestructura carretera que se realizan en la Mixteca Oaxaqueña este año presentan avances de entre 47 y 100 por ciento:

  1. Huajuapan de León-Oaxaca – Tramo: Nochixtlán Huajuapan MEX-190 Conservación | 88 km | 308 mdp | Avance 79%
  2. Tehuacán-Lim. Edos. Pue/Oax- Chazumba-Huajuapan de León – MEX-125 Conservación | 64 km | 254 mdp | Avance 81%
  3. Huajuapan-Mariscala-Tamazola                -      Silacayoápam-E.C.      -         (Huajuapan- Juxtlahuaca) Conservación | 157 km | 644 mdp | Avance 78%
  4. Huajuapan-Tlacotepec-Juxtlahuaca-El Carrizal-Putla de Guerrero MEX-125 Conservación | 160 km | 425 mdp | Avance 67%
  5. Juxtlahuaca-San Martín Peras-Ahuejutla- Alcozaucade Guerrero-Tlapa Conservación y ampliación 2025: 29km | 238 mdp | 2026: 77km | 1,169 mdp| Avance 2025: 58%

