Venta, producción y exportación de vehículos ligeros continúa con pérdidas en noviembre

En noviembre, la venta, producción y exportación de vehículos ligeros de México registraron una contracción a tasa anual, además, en el acumulado de los primeros 11 meses del año, sólo las ventas en el mercado interno tuvieron un repunte de 0.9 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el mes de referencia, la venta de vehículos ligeros se situó en 148 mil 361 unidades, lo que representó una caída de 0.3 por ciento en comparación con noviembre de 2024; respecto a la producción, se fabricaron 322 mil 205 automóviles, una contracción de 8.4 por ciento a tasa anual, luego de que el año pasado fueran 351 mil 586 unidades, y en el caso de las exportaciones, este año fueron 279 mil 342 automotores, un decrecimiento de 3.5 por ciento en la comparación año con año, cuando ascendieron a 289 mil 209.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, durante noviembre 2025:



▪️Se vendieron 148,361 unidades

▪️Se produjeron 322,205 unidades

▪️Se exportaron 279,342 unidades



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/E3bVpRFGZv — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 8, 2025

En el acumulado entre enero y noviembre de 2025, las ventas de ligeros se ubicaron en un millón 370 mil 533 unidades, un aumento de 13 mil 006 respecto a la cifra que se registró en el mismo lapso de 2024 cuando fueron un millón 357 mil 182 unidades, un aumento de 0.9 por ciento.

No obstante, en el acumulado de los 11 meses del año, la producción pasó de 3 millones 764 mil 540 en 2024 a 3 millones 709 mil 533 en 2025, una disminución de 55 mil 007 unidades o una contracción de 1.46 por ciento, “durante el periodo citado, los camiones ligeros representaron 77.2 por ciento del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles”, indicó el Inegi.

Por su parte, la exportación de vehículos también presentó una contracción de 1.63 por ciento, ya que, entre enero y noviembre de 2025 se colocaron en el mercado internacional 3 millones 160 mil 741 unidades y en el mismo periodo del año pasado fueron 3 millones 213 mil 132 vehículos, lo que significó una caída de 52 mil 391 unidades.

“En el periodo enero a noviembre de 2025 se exportaron 3 millones 160 mil 741 unidades, lo que representó una variación de -1.6 por ciento, respecto al mismo lapso de 2024. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros con 78.6 por ciento”, señaló el Instituto de Estadística.

