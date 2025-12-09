Mayor certidumbre para más crecimiento, llama Banamex

Dadas las condiciones complejas en las expectativas de crecimiento económico para el país, es necesario que en el corto plazo se generen las condiciones de certidumbre para la inversión y la seguridad para los inversionistas, aseveró Manuel Romo Villafuerte, director general de Banamex.

En conferencia de prensa, el directivo señaló que además, es importante que en el mediano y largo plazo se invierta en educación, en herramientas tecnológicas y en condiciones para generar empleo, con la finalidad de que, al ser una economía que geográficamente está dentro de la cadena de producción, se aproveche.

“Hay que invertir y generar las condiciones de certidumbre y que haga que los inversionistas quieran invertir adió en México”, destacó.

En ese mismo sentido recordó que algunas de las decisiones en materia de reformas como la que se hizo al Poder Judicial, no ayuda a generar certidumbre. “Revisar o abrir los casos juzgados, claramente el mensaje no ayuda y genera incertidumbre y todo lo que genera incertidumbre va en contra de la inversión, hay menos actividad económica, menos empleo, etc. Entonces, nosotros abogamos porque haya certidumbre en las condiciones para invertir y creemos que México es un destino de verdad único para atraer inversiones de todas las industrias”, mencionó.

Manuel Romo añadió que otro factor que sin duda genera incertidumbre sobre México es la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo que aseguró,

“Creemos que México está posicionado como un aliado estratégico indispensable dentro del bloque de Norteamérica y por eso nosotros somos optimistas de cómo va a salir esta negociación, pero claramente es un elemento de incertidumbre, al igual que el tema de seguridad”, afirmó.

En este sentido, Banamex sostuvo que respecto a la dinámica comercial del país, los aranceles que prevé imponer a los países de Asia con quienes no cuenta con un Tratado de Libre Comercio, no tendrán máximas repercusiones sobre la economía.

Por último, Romo Villafuerte dijo que la inseguridad afecta a la liberación y afecta a la vida cotidiana de los mexicanos, ya sea en Michoacán, en Guerrero o en cualquier estado de la República Mexicana.

“Yo creo que el tema de seguridad es un tema que tenemos que ayudar a ver cómo contribuimos desde nuestro punto de vista para abatirlo, para generar mejores condiciones que repercutan en mejor calidad de vida para todos los mexicanos”, finalizó el directivo.