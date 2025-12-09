Ningún país puede divorciarse por completo de China: Kenneth Smith

Aunque Estados Unidos esté obsesionado con tratar de contener las exportaciones de origen chino hacia Norteamérica y esto signifique para México una negociación delicada con él, nuestro país también debe hacer entender al vecino del norte que ninguna de las naciones de la región puede alejarse completamente de China, aseguró Kenneth Smith Ramos, exjefe de negociación técnica para el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El también presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Estados Unidos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), sostuvo que en las negociaciones a las que el país se puede enfrentar, por un lado, se encuentran el combatir prácticas desleales, y por otro, hacerle entender que “ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá pueden divorciarse por completo de China”.

El Dato: La inversión en México en 2025 mostró propensión al alza gracias a nuevas inversiones de países como España; la revisión del T-MEC es clave para esta tendencia.

“Es decir, crear una fortaleza norteamericana donde no entre ningún producto chino, no hay inversión china, no es realista en un mundo globalizado y con el papel tan grande que juega China a nivel mundial”, añadió el directivo, al asegurar que la apuesta deber estar dirigida a tener una política común hacia China y hacia otros países del mundo, así como asegurar que lo que ingresa a la región, no se dé bajo prácticas desleales de comercio.

En entrevista al término de su participación de las perspectivas de Comercio Exterior e Inversión Extranjera 2026 del Comce, el directivo refirió que si bien el presidente Trump ha estado negociando acuerdos bilaterales con otros países y regiones del mundo, la relación de las tres naciones de Norteamérica debe ser vista de manera diferente.

El Tip: China y México son los países que encabezan el sector automotriz como fuente de Inversión Extranjera Directa de megaproyectos.

“México y Canadá somos los principales socios comerciales de Estados Unidos. En el caso de México, el primer destino de sus exportaciones, y México es el principal exportador también de Estados Unidos. Entonces, ahí están los argumentos para convencer a Estados Unidos de que la única manera para que EU, durante el resto del siglo, compita con éxito con China, es incorporando a la economía mexicana y también a la canadiense”, dijo.

Ayer, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que impone aranceles hasta de 50 por ciento a productos provenientes de China y de otros países de Asia con los que México no tiene algún acuerdo comercial. En el cabildeo de los legisladores, los diputados ajustaron algunos aranceles que disminuyeron a 36 por ciento, en algunos casos, mientras que en otros se quedaron sin cambios a la espera de ser discutidos en el pleno.

Lo anterior toma mayor relevancia si se considera que México tiene una relación muy fuerte con China, lo que se refleja en un déficit comercial muy importante que definitivamente hay que tratar, sostuvo Smith Ramos.

34 mmdd recibió México en IED en el 1T de 2025

En este sentido, comentó que se debe trabajar a nivel bilateral para tener un mayor acceso al mercado agrícola de China que ha estado cerrado por muchos años y en donde México ha tenido una penetración aún muy pobre comparada con la que tiene en Japón o Corea del Sur.

“Hay un espacio para mejorar la relación con China, pero sí hay un reconocimiento, creo yo, también del Gobierno, de que el futuro económico de México está en Norteamérica; es decir, la manera de fortalecer nuestra capacidad de crecimiento sostenible de largo plazo es fortaleciendo la unión con Estados Unidos y Canadá, eliminando las barreras existentes y, en ese sentido, seguir generando riqueza para nuestra población en el sentido de atraer inversiones en los sectores del futuro”, sostuvo.

Respecto al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, Smith Ramos afirmó que los analistas no ven actualmente una situación inminente de un colapso del Tratado, ni una salida de alguno de los países, aunque no prevé que se detengan los amagos por parte de Estados Unidos.

37.1 por ciento de la IED en enero-septiembre es de manufacturas

Al respecto, comentó que las tareas inmediatas son continuar con la fase de consultas y estar preparados para cualquier tema que quiera abordar o con el que busque amagar el presidente Trump.

“Hay que estar preparados para esa eventualidad. Es decir, si Estados Unidos pone el tema sobre la mesa, no podemos empezar a pensar qué vamos a hacer en ese momento. Hay que estarlo trabajando desde ahora. Para eso es útil el proceso de consultas que se llevó a cabo”, agregó.

Por otra parte, Sergio Contreras, presidente del Comce, aseguró que en las expectativas de crecimiento de la Inversión Extranjera Directa, estiman que al cierre de este año México habrá recibido 43 mil 200 millones de dólares, mientras que para el cierre de 2026 estiman entre 40 a 45 mil millones de dólares. “Quiere decir que se va a consolidar lo que tenemos actualmente y si no creciera, tampoco tendría un porcentaje negativo importante”.