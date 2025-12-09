Producción, venta y exportación de vehículos pesados cae en noviembre

En noviembre, la producción, venta al menudeo-mayoreo y la exportación de vehículos pesados cayó a doble dígito en su comparación anual. La fabricación descendió 27.9 por ciento; entas al por menor, 43.1 por ciento; al por mayor, 56.9 por ciento; y la colocación de unidades en el mercado externo, 21.9 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La producción para el undécimo mes del año fue de 13 mil 108 unidades pesadas, una disminución de 5 mil 091 automotores, dado que en noviembre de 2024 se fabricaron 18 mil 199 vehículos de este tipo. El comportamiento en este rubro fue originado por un descenso en la manufactura de marcas como Freightliner, 24.7 por ciento; Hino, 63.3 por ciento; International, 25.3 por ciento; Kenworth, 51.9 por ciento; Mercedes Benz Autobuses, 51.3 por ciento; Volkswagen Camiones, 76.5 por ciento y Volvo Buses, 53.8 por ciento.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados #RAIAVP, en noviembre 2025:



▪️Se vendieron 2,874 unidades al menudeo y 2,809 al mayoreo

▪️Se produjeron 13,108 unidades

▪️Se exportaron 10,367 unidades



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/2cKiKbYjOg — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 9, 2025

Por su parte, las ventas al menudeo se ubicó en una disminución de 43.19 por ciento, es decir, una caída de 2 mil 185 unidades, ya que, en noviembre de 2024 se comercializaron 5 mil 059 unidades y en el mismo mes de este año sólo 2 mil 874 unidades.

En el caso de las ventas al mayoreo, se pasó de 6 mil 521 en 2024 a 2 mil 809 unidades en 2025, lo que significó que se comercializaran en el mercado interno 3 mil 712 unidades.

A su vez, las exportaciones de unidades pesadas también sufrieron un descenso de 2 mil 901 unidades en noviembre en su comparación anual; en 2024 se enviaron 13 mil 268 automotores pesados y para el onceavo mes de este año fueron 10 mil 367 vehículos pesados.

Asimismo, en el acumulado de los primeros 11 meses del año, los cuatro rubros anteriores también tuvieron contracciones importantes. Sólo se produjeron 126 mil 407 unidades pesadas, lo que significó una caída de 36 por ciento a tasa anual, “los vehículos de carga representaron 97.6 por ciento del total de unidades producidas durante el periodo de enero a noviembre de 2025, mientras que el resto correspondió a la fabricación de autobuses para pasajeros”, añadió el Instituto de Estadística.

Y respecto a las exportaciones, entre enero y noviembre de 2025, se colocaron en el mercado externo 103 mil 404 unidades, una contracción de 30.5 por ciento, respecto al mismo periodo de tiempo de 2024, “Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos pesados, con 94.4 por ciento del total”.

