Cae actividad industrial en 17 entidades en agosto

En el octavo mes del año, la actividad industrial se contrajo en 17 entidades federativas en su comparación con julio pasado, mientras que sólo 14 estados registraron aumentos, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Nayarit fue uno de los que mayor disminución tuvo con 9.1 por ciento; seguido de Quintana Roo, 5.9 por ciento; Coahuila, 3.3 por ciento; Ciudad de México y Guanajuato con 2.6 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), los estados que tuvieron mayores incrementos a tasa mensual fueron Sonora con 10.9 por ciento; Tamaulipas, 3.8 por ciento; Veracruz, 2.9 por ciento; Puebla, 2.2 por ciento; Sinaloa, 1.9 por ciento, entre otros.

- 6.0% fue la caída de la industria minera durante agosto

Por otra parte, con cifras originales, en el mes de referencia, la actividad industrial cayó 3.3 por ciento en su comparación real anual, el origen fue la contracción en minería con 6.02 por ciento; generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, 1.41 por ciento; construcción, 2.97 por ciento, y las industrias manufactureras, 3.08 por ciento, indicó el instituto de estadística.

Las entidades que contribuyeron a la disminución de la actividad industrial en el país fueron Quintana Roo, 41.4 por ciento; Campeche con 15.9 por ciento; Durango, 14.2; Tabasco, 13 por ciento. Mientras que las que ayudaron a que la caída no fuera más profunda son Michoacán, con 19.8 por ciento; Baja California Sur, 17.8 por ciento; Tamaulipas, 7.6 por ciento; y Colima, 6.6 por ciento, entre otros.

Por su parte, la minería fue una de las actividades que más disminución mostró con 6.0 por ciento, con caída en Campeche de 11.2 por ciento; Guerrero, 16.8 por ciento; Hidalgo, 14.8 por ciento; Jalisco, 14.4 por ciento; Estado de México, 12.6 por ciento; Michoacán, 15.6 por ciento; Nayarit, 10 por ciento; Quintana Roo, 40 por ciento, Puebla, 14 por ciento y Tabasco, 14.1 por ciento, entre otros.