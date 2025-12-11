Medina Mora asegura trabajo con CSP

El nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, destacó que una de las prioridades que tiene al frente del organismo será reactivar la inversión, objetivo que también comparte la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; y mencionó que su candidatura fue el reflejo de la unidad que tiene el sector empresarial, “en donde estamos todos los organismos que pertenecemos al CCE, unidos en lograr un mejor México, dialogar para avanzar”.

Sostuvo que si se busca que el país crezca respecto a la actividad económica, se necesita que haya inversiones, “estaremos trabajando en que no haya excusas para invertir, en destrabar toda la problemática que pueda existir, para que los proyectos de inversión se consoliden de tal manera que retomemos ese crecimiento económico y que existan entonces los recursos para que el gobierno pueda seguir con las políticas públicas para la distribución de esa riqueza”, indicó tras asumir la presidencia del CCE.

El Tip: Lo que se busca es lograr que la inversiónpúblico-privada alcance lo equivalente al 25% del Producto Interno Bruto.

Medina Mora Icaza señaló que el país tiene diversas oportunidades de crecimiento y así como se ha tenido un incremento en la Inversión Extranjera Directa (IED), también se deben consolidar las inversiones nacionales.

“Tengo que decir, empresas extranjeras están confiando en nuestro país, están trayendo nuevas inversiones. La inversión nacional es mucho más importante, 13 veces más grande, y ahí es donde tenemos que trabajar para lograr reactivar esa inversión y que todas las trabas que existen se puedan hacer a un lado”, puntualizó.

Reconoció que para que se dé la inversión es necesario que haya certidumbre, seguridad, energía y recursos hídricos suficientes; por ello, el sector empresarial colaborará con el Gobierno de México para que haya las condiciones.

Asimismo, destacó que una segunda prioridad es acompañar al Gobierno federal en la próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), e incluso tendrá reuniones frecuentes con Sheinbaum con el propósito de “enriquecer las propuestas del gobierno”.