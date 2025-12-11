Productos del campo se encarecen entre 10 y 20% por inseguridad: CNA

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) aseguró que por mucho tiempo el Gobierno federal ignoró el tema de la seguridad en el país, y en ese sentido, la extorsión que se vive en el campo mexicano ha generado que haya un sobreprecio de entre 10 y 20 por ciento en los alimentos que consumen las personas mexicanas.

“Y también igual de importante es que estas cosas están generando un sobreprecio en la alimentación para los mexicanos. Depende del cultivo, depende, pero empiezan a llegar granos, productos alimenticios entre 10 y 20 por ciento más caros al consumidor mexicano (…) Por mucho tiempo se ignoró la seguridad y permitió que creciera exponencialmente el crimen. No se atacó, se hicieron muy grandes, se hicieron de bastiones, hay una extorsión gigantesca y una extorsión ya sofisticada”, señaló Jorge Esteve Recolons, presidente del CNA.

Destacó que las cuotas o “derecho de piso” que impone el crimen organizado ya se aplican para el agua que se utiliza, o por transportar las mercancías, “en cada área de la economía, el crimen organizado busca meterse para generar ingresos”, asimismo, sostuvo que la inseguridad también ha generado que muchos jóvenes ya no quieran trabajar en el campo, para no arriesgarse.

Mencionó que, actualmente, aún se ven muchas modalidades para extorsionar, “se encontró una fuente de financiamiento de hacerse de ingresos”, ahora cobran por hectárea, por tonelada o también el robo de mercancías.

“Veíamos ahí en Tamaulipas que muchas veces los obligan a que, por ejemplo, ciertos productos se los compren a ciertos proveedores, insumos, ya ni siquiera se van con los productores, ahora se van con el que le vende insumos”, añadió.

El representante del CNA reiteró que esas modalidades que ha implementado el crimen organizado hace 10 años no se escuchaban, y afirmó que sí hay cambios en el trabajo que hace la Presidencia de México y la Secretaría de Seguridad Pública para combatir al crimen organizado, pero sí debe haber un apoyo de todos los sectores, para “recuperar nuestro país”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL