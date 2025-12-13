Cae producción industrial 0.7% anual

Pese a que la producción industrial en México tuvo repunte mensual en octubre, en su indicador interanual al mismo mes mostró una caída de 0.7 por ciento, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre las actividades que contribuyeron a la disminución del indicador industrial están las industrias manufactureras, que descendieron 1.4 por ciento a tasa anual, y el sector minero, que mostró baja de 0.7 por ciento.

En contraste, la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final tuvo incremento en 1.7 por ciento, mientras que el sector de la construcción también ostentó alza a razón de 1.5 por ciento en su comparativa anual con 2024.

En el desglose mensual entre septiembre y octubre de la actividad industrial, el sector de la construcción mostró mayor avance, alcanzando 3.8 por ciento de incremento; la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final tuvo alza de 1.6 por ciento, y la minería logró un avance de 0.7 por ciento.

Con las variaciones anteriores, la actividad industrial en el conjunto mostró un aumento de 0.7 por ciento mensual en octubre.

En los primeros 10 meses de este año comparado con el mismo lapso de 2024, la construcción de obras de ingeniería civil es el sector más resentido, con depreciación porcentual de 26.1 por ciento.