Pemex cumple con la ejecución de su inversión, planeación financiera y operación de sus activos

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, como parte de una estrategia orientada a la continuidad operativa y la planeación financiera, mantiene la ejecución de su inversión física conforme a lo previsto en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso.

De enero al 30 de noviembre de 2025, la inversión física presupuestal ejercida por Pemex asciende a 205 mil millones de pesos, concorde a lo programado para este año presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados.

Añadió que, de manera complementaria y con el propósito de ampliar recursos destinados a la inversión productiva, la empresa robusteció su capacidad de inversión mediante el Programa de Financiamiento de Inversión 2025, instrumentado en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Con este esquema, entre septiembre y noviembre de 2025 fueron canalizados 70 mil millones de pesos adicionales para inversión física, con previsión a aplicar en diciembre 120 mil millones de pesos adicionales, con lo que la inversión física pagada a través de este programa alcance los 190 mil millones de pesos en este año, lo que permitirá reforzar la ejecución de proyectos prioritarios para la operación de la empresa.

Para el 2026 y de acuerdo con el presupuesto aprobado, incrementará 17.7 por ciento a la inversión física de Pemex respecto a 2025, que se integrará con recursos del Programa de Financiamiento de Inversión cercanos a los 60 mil millones de pesos durante el primer trimestre, lo que asegurará la continuidad, planeación operativa y financiera de la empresa.

Sobre su capacidad de producir hidrocarburos, Pemex sostiene la meta establecida de 1.8 millones de barriles diarios de crudo como promedio nacional, cifra calculada dentro del Plan Estratégico 2025-2035.

Para el siguiente año, la inversión tiene contemplada la partición privada mediante esquemas contractuales vigentes y nuevos contratos de inversión mixta en proceso de adjudicación, tomando como atención la madurez geológica de los campos.

