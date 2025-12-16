México, listo para el Mundial: Asetur

México estará listo para recibir el Mundial de Futbol 2026, dado que hay una “estrategia muy clara” del Gobierno federal y las secretarías de Turismo estatales para “posicionar” los productos turísticos entre los aficionados que vendrán al país; además, a pesar de que durante 2025 hubo retos importantes para el turismo nacional, con la llegada del evento deportivo podría ser un “año histórico”, confió la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur).

“Desde la secretarías de Turismo de los estados estamos apoyando, nos coordinamos y sobre todo trabajamos para estar listos, porque estamos convencidos que vamos a recibir a muchos turistas con motivo de esta gran fiesta del futbol”, indicó Bernardo Cueto Riestra, presidente de Asetur y secretario de Turismo de Quintana Roo, en conferencia de prensa.

Señaló que el Gobierno y la Asetur trabajan para posicionar los productos turísticos entre los aficionados que vendrán al país, pero, también para “que se puedan dar una vuelta por todo México, que es maravilloso, antes, durante y después del mundial y estamos trabajando cada uno de nosotros para brindar esa oferta al turismo internacional”, añadió.

Asimismo, sostuvo que ya hay registros de que 5 millones de personas solicitaron boletos para los partidos del Mundial, “lo cual va muy de la mano con la proyección de la posibilidad de 5 millones de turistas adicionales, así que esperamos que eso ocurra” y confió en que las campañas de promoción que se realizarán desde las entidades federativas y desde la Secretaría de Turismo federal ayudarán a posicionar al país.

“De acuerdo con lo que hemos visualizado en las proyecciones, creemos que el 2026 va a ser un año importante para el turismo de nuestro país”, agregó Cueto.

Y aunque el año en curso fue un ciclo de retos y de coyuntura económica, como el bajo dinamismo del Producto Interno Bruto (PIB), la Asetur se encuentra confiada en que las proyecciones se están logrando en muchas ciudades.