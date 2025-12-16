México sin estabilidad legal, juridica ni regulatoria para crecer: IMEF

El IMEF advirtió que las reformas impulsadas por el Gobierno federal han debilitado la certeza jurídica del país

Debido a las reformas que ha implementado el Gobierno federal, las cuales son polémicas, como la Judicial y la que eliminó los órganos reguladores, México ya no tiene estabilidad legal, jurídica y regulatoria que lo caracterizaba hacer 10 años, afirmó Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

En conferencia de prensa, el directivo insistió en que son las reformas que ha realizado el Gobierno federal, las que “están inhibiendo la inversión y las consecuencias son que a menor inversión, menor crecimiento.

“Todo esto es inversión extranjera que deja de invertir en México, porque México ya no tiene esa estabilidad legal, jurídica y regulatoria que lo caracterizaba hace unos 10 años. Entonces esas son las reformas que están inhibiendo esa inversión. Y finalmente, ¿cuál es la consecuencia? Pues si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay riqueza”, destacó.

El experto añadió que en los últimos 25 años México se había convertido en un destino atractivo para la inversión; sin embargo, comentó, esto se ha ido diluyendo por las decisiones del Gobierno federal,

“Hay muchas cosas que tenemos que corregir en este país, el tema del narcotráfico no es nuevo, el tema de inseguridad no es nuevo, el tema de la apertura de ciertos sectores no es nuevo, pero habían han pasado muchas cosas muy buenas en este país que nos han llevado a tener una economía del tamaño que tenemos y que podamos estar disfrutando de ciertos beneficios que no teníamos hace 40 años”, añadió.

Por otra parte, el organismo sostuvo que la encuesta mensual que realiza arrojó una disminución en la perspectiva de crecimiento económico de 2025, para ubicarse en 0.4 por ciento, debido, principalmente, a la incertidumbre que genera la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la reforma Judicial la desaparición de los órganos autónomos.

Sin embargo, la presidenta del IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora, comentó que se suma otro factor de riesgo que podría incidir en el bajo crecimiento de la economía, como una presión adicional a la inflación, debido a la fuerte dependencia del gas natural que tiene la generación de energía eléctrica y la actividad industrial.

“México produce poco gas natural porque no puede competir con el gas importado de Estados Unidos por el alto costo que nos representaría extraerlo. Hacerlo tendría el mismo efecto negativo que la inflación de gasolina: pérdida de operación enormes que representan un costo fiscal”, destacó.

