CNBV niega relación entre revocación a Vector, con las medidas tomadas por el FinCEN

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que la revocación de la licencia para operar de Vector Casa de Bolsa, tuvo como motivo la petición voluntaria de la misma firma y la cual se decidió en su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual fue celebrada el 26 de noviembre pasado y no está relacionada “con las medidas adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)”.

“La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informa que la revocación de la autorización para la organización y operación de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., fue con motivo de la petición voluntaria formulada por dicha entidad y de conformidad con el acuerdo adoptado por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de noviembre del año en curso”, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la CNBV.

#Comunicado Hacienda



Revocación de licencia a Vector Casa Bolsa, a petición voluntaria de dicha entidad, no guarda relación con las medidas adoptadas por FinCEN.



La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informa que la revocación de la autorización para la organización… pic.twitter.com/khiWIk0I7c — Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 17, 2025

La dependencia detalló que la solicitud para la revocación fue presentada a la CNBV el 1 de diciembre pasado, la cual, además fue integrada y cumplía formalmente con los requisitos legales y documentales previstos en la normativa.

“En ese sentido, el 12 de diciembre, la Junta de Gobierno de la CNBV determinó que, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, resultaba procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización otorgada a la entidad financiera”, destacó.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que revocó la autorización de Vector para operar como Casa de Bolsa, esto luego de que la misma institución solicitara la revocación, informó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A solicitud expresa de la firma solicitó la revocación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley del Mercado de Valores (LMV).

Esta solicitud se da luego de que la institución fuera señalada por el Departamento del Tesoro como una firma que facilitaba el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en junio pasado, y luego de que Finamex llegara a un acuerdo con Vector para la transferencia de activos.

En entrevista con La Razón, Michel Levien González, director de Streiner Buró Anticorrupción, dijo a La Razón que, aunque parezca extraño que la misma institución pidió la revocación de licencia, no fue así, ya que se trata de una casa de bolsa intervenida por el regulador, y que se haya aceptado la solicitud pudo tener origen en que al tomar el control.

“Me hace pensar que el Gobierno federal entró a Vector, vio lo que tenía que ver, lo que vio no le gustó y dijo: la única solución que puede haber es ésta”, aseveró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL