Actividad económica se estanca

La actividad económica de noviembre se podría estancar debido a que no presentó variación alguna a tasa anual, aunque en la comparación mensual podría caer 0.2 por ciento, de acuerdo con cifras del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para noviembre de 2025, el IOAE estimó que el IGAE (Indicador Global de la Actividad Económica) se ubicará en 0.0 por ciento en su comparación anual por una caída de 1.5 por ciento en las actividades secundarias o de la industria, pero un aumento de 0.8 por ciento en las terciarias o de los servicios, “las estimaciones incluyen intervalos de confianza a 95 por ciento y corresponden a cifras desestacionalizadas”.

Para el caso de la comparación con octubre pasado, el IGAE caerá 0.2 por ciento debido a que las actividades secundarias podrían tener un decremento de 0.3 por ciento, y las terciarias registrarán una disminución de 0.1 por ciento, de igual forma con un intervalo de confianza de 95 por ciento.