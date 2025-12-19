“Búsqueda de mejor acuerdo posible con EU ha funcionado”

El respaldo al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), expresado por el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, fue considerado por la Presidenta Claudia Sheinbaum como el resultado de las negociaciones y acercamientos emprendidos por su gobierno para conseguir los mejores acuerdos posibles con dicho país.

El funcionario de la administración Trump expresó el pasado miércoles su respaldo al convenio trilateral, que será revisado el próximo año, aunque sí mencionó que hay pendientes que deben ser resueltos por México, sobre todo en materia agroalimentaria.

“Esto es parte pues de lo que hemos estado trabajando desde la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, las llamadas (con el presidente Trump), el trabajo que hemos estado haciendo de coordinación en seguridad y en otros temas y de buscar siempre un mejor acuerdo posible con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces nos ha funcionado hasta ahora”, declaró Claudia Sheinbaum, ayer.

La mandataria hizo hincapié en que México continuará con la estrategia de manejar la situación “con cabeza fría” y sin caer en pleitos con Trump o con cualquier otro funcionario de ese país.

En su testimonio ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y el Comité de Finanzas del Senado el 16 y 17 de diciembre, respectivamente, Greer reconoció a México a manera de ejemplo. “Por ejemplo, la semana pasada, el Senado de México aprobó la propuesta legislativa para aumentar los aranceles a más de mil 400 productos de socios comerciales de México que no tienen tratados comerciales para protegerse del exceso de capacidad no comercial. Por lo tanto, nuestros socios ya están buscando pasar del debate a las conversaciones estructurales”, dijo. El representante también expuso que espera anunciar pronto los resultados sobre “temas específicos” y los avances en la colaboración contra los cárteles y el fentanilo.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum también resaltó el reconocimiento dado por International Financing Review a México como “emisor del año”, por su papel dentro de los mercados emergentes, debido a sus estrategias para resolver la deuda de Pemex.