Empresas Globales dan visto bueno a aranceles

El Consejo de Empresas Globales (CEEG) respaldó a las modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), impulsadas la Secretaría de Economía (SE), ya que combaten prácticas desleales de comercio internacional y favorecen un entorno productivo más equilibrado para empresas que invierten y generan empleo en el país.

En comunicado, la agrupación empresarial calificó de “legítimo” el que México fortalezca instrumentos de política comercial como los aranceles, para favorecer la protección del empleo, la producción formal y la integración productiva nacional.

“Como actores que creemos profundamente en el Estado de derecho, compartimos la importancia de contar con reglas claras y condiciones equitativas para quienes operan conforme a la ley y realizan inversiones de largo plazo en México”, refirió el Consejo de Empresas.

Al mismo tiempo, la agrupación aseguró estar consciente de la realidad productiva del país, ante empresas que no cuentan con oferta nacional suficiente, “particularmente en sectores estratégicos vinculados al T-MEC”, por lo que invitó a continuar la estrategia política arancelaria con eficacia, que tome en cuenta el aparato productivo nacional y la dinámica de los mercados internacionales.

Sobre esto, señaló como clave el considerar la producción nacional y su efecto en cadenas de valor y exportaciones, así como en costos, precios al consumidor y decisiones de inversión, y la capacidad operativa para implementación eficaz que incluya criterios arancelarios y aduaneros.