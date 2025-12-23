Exportaciones se incrementan 7.9% a tasa anual en noviembre

En noviembre, las exportaciones totales finalizaron en un monto de 56 mil 411.9 millones de dólares, es decir, un crecimiento de 7.9 por ciento a tasa anual, por un impulso de las no petroleras, en específico de las extractivas y de las manufactureras, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en noviembre 2025, se registró un superávit comercial de 663 millones de dólares (mdd).



▪️56,412 mdd #exportaciones

▪️55,749 mdd #importaciones



Las no petroleras cerraron el onceavo mes del año con un valor total de 54 mil 865.4 millones de dólares o un avance de 10.5 por ciento; en su interior, las agropecuarias registraron una contracción de 21.4 por ciento y cerraron en mil 436 millones de dólares; por su parte, las extractivas se incrementaron 51.6 por ciento y las manufactureras tuvieron un alza de 10.9 por ciento impulsadas por un avance en otro tipo de manufacturas con 17.7 por ciento; sin embargo, las automotrices cayeron 2.1 por ciento.

No obstante, las exportaciones petroleras registraron una contracción de 40.4 por ciento y sólo recaudaron mil 545.5 millones de dólares en comparación con el mismo mes de 2024.

Asimismo, las importaciones totales también avanzaron 5.2 por ciento para finalizar en un valor total de 55 mil 749.1 millones de dólares; al interior las petroleras crecieron 0.7 por ciento; no petroleras 5.6 por ciento; los bienes de consumo, 2.5 por ciento; los bienes intermedios, 8.7 por ciento; no obstante, los bienes de capital cayeron 16.7 por ciento.

Con esos datos, en el onceavo mes del año se registró un superávit comercial de 662.8 millones de dólares, saldo mayor al superávit de octubre pasado que se ubicó en 606 millones de dólares

“La ampliación del saldo comercial, entre octubre y noviembre, se originó de un aumento del superávit de productos no petroleros —que pasó de 2 mil 736 millones de dólares, en octubre, a 2 mil 838 millones de dólares, en noviembre— y de un incremento del déficit de la balanza de productos petroleros —que pasó de 2 mil 129 millones de dólares a 2 mil 175 millones de dólares, en esa misma comparación—“, apuntó el Inegi.

A pesar de que las exportaciones a tasa anual aumentaron, en la comparación con octubre pasado registraron una contracción de 14.69 por ciento, ya que en ese mes, el monto total se ubicó en 66 mil 133 millones de dólares, una diferencia de 9 mil 721 millones de dólares.

La disminución en la comparación mensual fue porque las exportaciones petroleras se redujeron en 273 millones de dólares y las no petroleras en 9 mil 447 millones de dólares, apuntó el instituto de estadística.

