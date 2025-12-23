Fitch coloca nota nacional de Pemex en “AA” Estable

A nivel nacional, Fitch compara a Pemex con la Comisión Federal de Electricidad, ya que refleja un vínculo fuerte entre el emisor y el soberano y evidencia su importancia estratégica para el país.

La agencia calificadora Fitch Ratings elevó la calificación nacional de largo plazo de Petróleos Mexicanos (Pemex) a AA, con perspectiva estable, debido al vínculo que tiene la empresa con el Estado mexicano, mientras que en escala internacional de riesgo emisor en monedas extranjera y local es de BB+ Estable.

De acuerdo con la firma de riesgo, el Gobierno tomó medidas legislativas que permitieron a la empresa petrolera compartir un techo de deuda con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dichos cambios abordaron de manera significativa el apalancamiento de la compañía, así como su costo de financiamiento.

Asimismo, consideró la ejecución de una oferta para adquirir 9 mil 900 millones de dólares para ocho series de valores de Pemex, la cual estuvo financiada con efectivo de la dependencia encargada de las finanzas del país.

“Esto materializa la intención legislativa y proporciona evidencia tangible de una mayor dirección, apoyo y control del gobierno sobre la política financiera de Pemex”, destacó en un comunicado.

Incluso con ello, la firma señaló que la empresa petrolera tiene un perfil financiero débil, derivado del perfil crediticio individual de ‘ccc’, lo que refleja un flujo de fondos operacional negativo persistente, compresión del EBITDA debido a menores precios y producción de crudo, liquidez ajustada y pérdidas constantes en el negocio de downstream.

La agencia refirió que al 30 de septiembre de 2025, Petróleos Mexicanos tenía 100 mil 300 millones de dólares en deuda y gastos por intereses de 5 mil 700 millones de dólares, lo que significó más de la mitad del EBITDA de los primeros nueve meses del año.

“El apalancamiento esperado en 2025 se redujo en una vuelta tras la oferta, y el apalancamiento a lo largo del horizonte de calificación permanece sin cambios y supera 15 veces”, destacó.

Asimismo, Fitch consideró que la falta de inversión multianual tanto en los activos de upstream como de downstream continuará erosionando el desempeño operativo y financiero de la compañía. “Múltiples incidentes en activos críticos señalan una falta de gasto de capital (capex; capital expenditure) de mantenimiento”.

Respecto a esto último, la calificadora advirtió que la nueva administración ha sido clara respecto a un tope en la producción de upstream y ha intensificado esfuerzos en downstream, lo que seguirá presionando la liquidez, a menos que se proporcione apoyo gubernamental continuo para atender el capex y el servicio de la deuda.