Incrementa 104 pesos canasta básica en 2025

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), la canasta básica alimentaria (CBA) alcanzó un precio promedio en el país de 2 mil 20 pesos durante diciembre de este año, lo que significa alza de 104 pesos en comparación con enero, cuando la canasta se ubicó en mil 916 pesos.

En la comparativa de enero a diciembre, lo anterior significa un alza de 5.43 por ciento en el CBA a escala nacional.

El Dato: Aunque Puebla fue de los estados con mayor aumento de la CBA de noviembre a diciembre, tiene la canasta básica alimentaria más barata en el país: mil 754 pesos.

De los estados que presentaron mayores alzas en el CBA, en sus diferencias de precio de noviembre a diciembre, está Tabasco, que en noviembre tuvo costo del indicador de referencia de 2 mil 74 pesos, y para enero alcanzó los 2 mil 96 pesos, un alza de 5.88 por ciento; para Coahuila, al onceavo mes la CBA costó mil 813 pesos, y en este diciembre su precio llegó a los mil 918 pesos, un incremento de 5.79 por ciento; también Puebla es de las entidades con mayor aumento intermensual, pues en noviembre su canasta básica alimentaria promedió los mil 754 pesos, y para este mes llegó a los mil 833 pesos, derivando en una subida de 4.50 por ciento.

El Estado de México fue la entidad federativa que culmina este año con la CBA más cara a escala nacional, a razón de 2 mil 365 pesos, y aunque tuvo una baja de precio respecto al mes pasado cuando costó 2 mil 411 pesos, en enero tuvo precio de 2 mil 292.80 pesos, lo que significa alza de 72.3 pesos, un incremento de 3.15 por ciento este año.

Para la Ciudad de México, la CBA en diciembre costó mil 892 pesos, mientras que en el mes inicial de este año tuvo un precio de mil 755.50 pesos, por lo que aumentó 136.5 pesos, a razón de 7.77 por ciento durante todo este año

De acuerdo con datos la asociación de comercio en pequeño, los productos que más aumentaron en el último mes está el jitomate, con 7.56 por ciento, ya que pasó de 26 a 27.94 pesos; el chile jalapeño incrementó 6.27 por ciento, al subir de 36.71 a 39.01 pesos; y los chiles en escabeche incrementaron 6.44 por ciento, ya que pasaron de 24.75 a 26.34 pesos de noviembre a diciembre.

La Anpec compartió que la variación de precios en los que se basa para promediar la CBA, conjunta 44 productos de noviembre a diciembre, con estudio en los 32 estados de la República con una muestra aleatoria, domiciliada, ambulatoria y estratificada en más de 200 puntos de venta en tres niveles de consumo: alto, medio y popular.