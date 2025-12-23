Llega Irene Espinosa a Santander

Irene Espinosa Cantellano, exsubgobernadora del Banco de México (Banxico) y previamente, tesorera de la Federación se integrará como Consejera Propietaria Independiente de Santander México a partir del 2 de enero de 2026, indicó la institución financiera, luego de que la Asamblea de Accionistas aprobara la decisión.

“La Asamblea aprobó el nombramiento de la señora Irene Espinosa Cantellano como consejera Propietaria Independiente de esta Serie de Acciones. Este cambio surtirá efecto a partir del 2 de enero de 2026”, añadió Santander México.

Espinosa Cantellano es licenciada en Economía y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y posee más de 30 años de experiencia en finanzas públicas, banca central y regulación financiera; además, entre 2018 y 2024 fue la primera mujer en formar parte de la Junta de Gobierno del Banxico donde ayudó al fortalecimiento de la institución, impulsó la inclusión financiera y diversas estrategias de sostenibilidad.