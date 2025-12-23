Presenta avance del 91% plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), avanza en la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos plantel Teolocholco, en el Estado de Tlaxcala.

Con una inversión de 130 millones de pesos, esta obra de infraestructura educativa que se encuentra en la etapa final con un avance del 91 por ciento, beneficiará a más de mil 600 alumnos.

Tiene una superficie total de 13 mil 833 metros cuadrados y se desarrolló en dos etapas; se edifican aulas tipo “B”, Plaza Cívica, estacionamientos y áreas verdes.

En la primera etapa se construyeron cuatro inmuebles:

• Un edificio con 20 aulas para 800 estudiantes

• Un edificio con cuatro laboratorios, dos áreas de cómputo y dos

de especialidad

• Un auditorio con capacidad para 300 personas

• Un edificio destinado a biblioteca y área administrativa

Durante su edificación se han generado 450 empleos directos y 100 indirectos, lo que impulsa la economía local principalmente del municipio de San Luis Teolocholco.

En su primera generación, esta nueva universidad tendrá una matrícula de mil 680 alumnos, 840 por turno, a los que se les brindará un espacio digno, moderno y accesible para su formación profesional.

La Universidad Rosario Castellanos (URC) en Tlaxcala ofrece licenciaturas presenciales y a distancia, como Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Ciencias de la Comunicación, Psicología, Turismo, Administración y Comercio, y Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas.

Con estas acciones, el Gobierno de México combate el rezago que durante décadas enfrentó Tlaxcala en materia educativa y brinda a los jóvenes la oportunidad de formarse profesionalmente.

