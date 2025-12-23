Viva-Volaris van por 324 rutas y 991 vuelos al día

Uno de los más de 153 aviones de la flota de Volaris, en imagen de archivo.

TRAS EL ANUNCIO de Volaris y Viva para crear una sociedad controladora llamada Grupo Más Vuelos, analistas consideraron que ésta podría ofrecer 324 rutas y alrededor de 991 vuelos diarios con un beneficio en la disminución de costos por la posibilidad de compartir infraestructura, optimización de rutas y frecuencia de vuelos; no obstante, se espera que las autoridades regulatorias estudien el caso debido a la “importante concentración en aeropuertos clave del país”. De ser aprobada la concentración, éste se lograría en los próximos 12 meses.

“La noticia tiene un sesgo positivo sujeto a condiciones regulatorias, ya que podría impulsar de manera importante sus operaciones. Destaca el incremento potencial en el número de rutas, considerando que, de acuerdo con la presentación corporativa correspondiente a noviembre de 2025, Volaris ofrece vuelos a 225 rutas; mientras que Viva opera 184 rutas. Bajo esta nueva estructura, Grupo Más Vuelos podría ofrecer vuelos a 324 rutas, con alrededor de 991 vuelos diarios”, indicaron Alik García, subdirector de Análisis Bursátil y Sebastián Martínez, analista Bursátil de Valmex.

El Dato: La Presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que la alianza es favorable para la inversión y el turismo; sin embargo, destacó que aún falta el análisis de la Comisión Antimonopolio.

Asimismo, si se considera el tráfico de pasajeros de ambas aerolíneas entre enero y noviembre de 2025 se tiene “una tendencia positiva”; Volaris registró un crecimiento de 4.9 por ciento en sus operaciones; mientras que Viva aumentó en 8.6 por ciento; si la fusión se logra, Grupo Más Vuelos tendría un incremento de 7.1 por ciento en las operaciones totales con una perspectiva positiva para el segmento nacional de 6.6 por ciento e internacional de 7.1 por ciento.

Destacó que es positivo que ambas empresas con un modelo de negocio similar intenten realizar esta integración, ya que, al ser de ultra bajo costo y que se enfocan en viajeros que visitan a familiares y amigos se podría observar una reducción en los costos, mejorar las rutas y las frecuencias.