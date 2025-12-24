Personal ocupado de Immex baja en octubre

En el décimo mes del año, el personal ocupado en los establecimientos con programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) disminuyó 0.5 por ciento a tasa mensual por un descenso de 0.6 por ciento en los establecimientos manufactureros y un incremento de 0.4 por ciento en los no manufactureros, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por el contrario, las horas trabajadas y las remuneraciones aumentaron en la comparación con septiembre pasado; en el primer caso se tuvo un incremento de 0.8 por ciento debido a un aumento de 1.3 por ciento en los establecimientos no manufactureros o aquellos que tienen relación con actividades de agricultura, pesca, comercio y servicios y por un alza en los manufactureros de 0.8 por ciento; en el segundo caso, se registró un crecimiento de 1.3 por ciento debido al acrecentamiento en los manufactureros de 1.3 por ciento y en los no manufactureros de 0.9 por ciento.

El Dato: El Immex permite a las empresas importar insumos de manera temporal, sin impuestos, con el compromiso de transformar esos materiales para su posterior exportación.

“Durante el décimo mes de 2025, las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos con programa Immex —pesos mensuales por persona, deflactados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)— crecieron 1.3 por ciento en relación con el mes previo. En los establecimientos manufactureros presentaron un alza de 1.3 por ciento y en los no manufactureros, de 0.9 por ciento”, añadió el instituto de estadística.

Por su parte, con cifras originales, en octubre pasado hubo 6 mil 522 establecimientos con registro en el programa de referencia, de los cuales 5 mil 225 realizaron actividades manufactureras y el resto las relacionadas a la agricultura, pesca, comercio y servicios.

Las entidades que concentraron un número mayor de establecimientos Immex fueron Baja California con 17.3 por ciento del total; Nuevo León, 13.7 por ciento; Chihuahua, 9.3 por ciento; Coahuila, 7.1 por ciento, Guanajuato y Jalisco con 6.4 por ciento cada uno.

Asimismo, el personal ocupado total fue de 3 millones 198 mil 516 personas, lo que significó una caída de 2.4 por ciento respecto de octubre de 2024, “por tipo de establecimiento, en los manufactureros disminuyó 3.2 por ciento —el contratado directamente retrocedió 2.8 por ciento y el subcontratado, 24.6 por ciento—. En los no manufactureros ascendió 4.5 por ciento”.

Del total del personal ocupado en los establecimientos Immex, los que fueron contratados para laborar en los centros de trabajo manufactureros fueron 2 millones 842 mil 142, lo que significó una contracción de 3.2 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado; empero, los que se emplearon en los no manufactureros registraron un incremento de 4.5 por ciento para situarse en 356 mil 374 mil personas.

Al interior de los establecimientos manufactureros, las mayores contracciones se observaron en contratados por el establecimiento, 2.8 por ciento y por subcontratado con una caída de 24.6 por ciento. Además, el personal subcontratado como obreros y técnicos tuvieron una disminución de 27.5 por ciento y los empleados administrativos, 11.7 por ciento.

El Immex surge en 2006 con el objetivo de incentivar la inversión extranjera directa, generar empleos e incrementar exportaciones.

IMMEX ı Foto: Especial