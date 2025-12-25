Implementan Pemex y agencia japonesa JICA proyecto de eficiencia energética

Petróleos Mexicanos y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), mediante la empresa japonesa Adaptex, desarrollan un proyecto para incrementar la eficiencia energética en la refinería de Cadereyta, Nuevo León, con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

El proceso consiste en implementar un Sistema de Control Avanzado de Procesos en los calentadores a fuego directo de la planta de destilación primaria y al vacío Combinada 1, lo que generará ahorros de energía mediante el fortalecimiento del desempeño del Sistema de Control Distribuido.

El proyecto se encuentra en la fase de integración de sistemas, validación de resultados operativos y en evaluación de las mejoras en el consumo energético.

El director del Centro Administrativo Pemex (CAP), comentó que la cooperación bilateral y el intercambio de mejores prácticas en áreas de eficiencia energética, desarrollo de energías limpias y tecnologías de punta son fundamentales para acelerar los objetivos de sostenibilidad.

“Nuestra prioridad estratégica es la mitigación de gases de efecto invernadero, lo cual es fundamental para el compromiso de México con los objetivos climáticos globales, esta visión se traduce en acciones concretas y cuantificables en toda nuestra cadena de valor”, indicó.

Por su parte, el director de Procesos Industriales, Carlos Armando Lechuga Aguiñaga, apuntó que la colaboración con Japón no solo representa un paso significativo para la refinería Cadereyta, sino que también establece un precedente en la industria en el sector energético, ya que permitirá operaciones más eficientes, seguras y sostenibles.

Subrayó que en un entorno internacional donde la transición energética y la mitigación del cambio climático son prioridades globales, “nuestra iniciativa conjunta es un claro ejemplo de cómo la cooperación internacional puede generar un impacto positivo y duradero”.

Este convenio se formalizó en 2023 y entre las principales acciones realizadas se encuentran la rehabilitación de la planta Combinada 1 y los calentadores a fuego directo, la instalación de analizadores de oxígeno para mejorar la eficiencia de combustión y el desarrollo de ingeniería de control y optimización de procesos por especialistas de Pemex y JICA-Adaptex.

