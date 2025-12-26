FinCEN inicia operativo fronterizo

El gobierno estadounidense inició un operativo dirigido a más de 100 empresas de servicios financieros estadounidenses (MBS, por sus siglas en inglés) que operan en la frontera suroeste, tras realizar un análisis de más de un millón de informes de transacciones de divisas y alrededor de 87 mil informes de actividades sospechosas que permiten identificar patrones de riesgo y redes ilícitas.

“La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció una operación de varios niveles dirigida a más de 100 empresas de servicios financieros (MSB) estadounidenses que operan a lo largo de la frontera suroeste. Estas MSB, que prestan servicios financieros fuera de un banco formal, están siendo investigadas por posible incumplimiento de las regulaciones diseñadas para detectar el lavado de dinero y combatir las finanzas ilícitas”, indicó la dependencia estadounidense.

El Tip: EL departamento del Tesoro dijo que el incumplir la Ley de Secreto Bancario aumenta el riesgo y facilita el lavado de dinero.

Asimismo, emitió seis avisos de investigación, decenas de remisiones de inspección al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y más de 50 cartas de divulgación de cumplimiento.

TE RECOMENDAMOS: Autofin Banco se integra Hacienda autoriza a Intercam reestructura

“Bajo la dirección del presidente Donald Trump, el Departamento del Tesoro está utilizando todas las herramientas a su alcance para detener a los cárteles terroristas, narcotraficantes y traficantes de personas”, señaló Scott Bessent, secretario del Tesoro.

El funcionario indicó que con esta acción se ayudará a “erradicar” el lavado de dinero del sistema financiero estadounidense y añadió que las MSB que tienen operaciones en la frontera están más expuestas a actividades ilícitas y a dinero que proviene del narcotráfico, tráfico de personas y otros delitos graves.

“Estas acciones escalonadas están diseñadas para abordar las vulnerabilidades de lavado de dinero creadas por los MSB que parecen incumplir la Ley de Secreto Bancario. Se advierte a los MSB afectados por estas acciones que el Tesoro no tolerará violaciones de la Ley de Secreto Bancario que puedan poner en riesgo a los estadounidenses”, agregó.

El FinCEN también dejó en claro que realizará la investigación correspondiente y en caso de ser necesario impondrá sanciones pecuniarias civiles, acciones judiciales civiles, emitirá cartas de advertencia e incluso turnar casos a las autoridades penales por incumplir con la Ley de Secreto Bancario.