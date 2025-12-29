CBX: una década de desarrollo regional al norte del país

El Cross Border Xpress en la ciudad fronteriza de Tijuana, en una imagen de archivo.

En un contexto de altibajos en la relación México-Estados Unidos, pensar en un proyecto que genere gran valor es un tanto complicado; sin embargo, existe. El Cross Border Xpress (CBX) se consolida, a 10 años de su apertura, como una pieza clave de la conectividad aérea y fronteriza.

CBX fue concebido a partir de la iniciativa de inversionistas mexicanos y desarrollado con capital 100 por ciento privado. Este puente binacional demostró que es posible operar infraestructura pública estratégica en uno de los entornos más complejos del mundo, como lo es la frontera norte del país, señaló Jorge Goytortúa, CEO de CBX.

El Dato: La inversión inicial fue de 130 mdd. Con expansiones, compra de terrenos, tecnología e infraestructura, la inversión total del CBX ronda los 200 mdd en estos 10 años.

En entrevista con La Razón, el directivo comentó que durante este tiempo, el CBX ha atendido a 29.5 millones de usuarios y se ha convertido en la principal puerta de entrada aérea entre California y México.

Asimismo, mencionó que el impacto del proyecto ha sido determinante para el crecimiento del aeropuerto de Tijuana, que pasó de movilizar 4.8 millones de pasajeros anuales a 13 millones en la última década, posicionándose como el cuarto aeropuerto más importante del país.

4.1 millones de usuarios tendrá el CBX al cierre de 2025

¿Cuál es el balance de CBX a una década de su apertura? Déjame tratar de expresártelo como un motivo de orgullo y satisfacción. Lograr un proyecto como el CBX, en un contexto tan complejo en la relación México–Estados Unidos, el pensar que un grupo de inversionistas mexicanos, junto con un socio estadounidense, propuso al gobierno operar una frontera mediante una inversión 100 por ciento privada para operar una infraestructura pública, era algo que parecía imposible.

Uno de nuestros accionistas, don Carlos Laviada, fue con esta idea y le dijo a una persona muy conocida del sur de California y esa persona le dijo, ‘ni tus nietos ni tus bisnietos podrán ver que esto se pueda dar, nunca te van a dar los permisos’, y bueno, a 10 años de haber abierto, ha atendido a 29.5 millones de usuarios, nos convertimos en la frontera más importante para mexicanos que llegan por avión a California, que es el 50 por ciento que utilizan el CBX y que el 38 por ciento de todos los californianos que van a México utilizan el CBX como su puerta de entrada, nos llena de satisfacción y nos permite comprobar que cuando hay voluntad, se pueden hacer cosas que generan un gran beneficio comunitario.

Jorge Goytortúa, CEO de Cross Border Xpress ı Foto: Especial

4.8 millones de pasajeros atendía el aeropuerto de Tijuana

¿Cómo ha impactado el CBX en Tijuana? Vino a potenciar de manera muy clara al aeropuerto de Tijuana. En estos 10 años pasó de atender 4.8 millones de pasajeros al año a 13 millones. Es decir, prácticamente triplicó su volumen de usuarios. Esto refleja el éxito del proyecto y cómo ha transformado la manera de viajar entre California y México.

Además, creo que debería hacernos sentir orgullosos como mexicanos, ya que nació de la inventiva y la apuesta de inversionistas nacionales que decidieron emprender este reto aun sin la certeza de que se concretaría.

¿Las expectativas iniciales se cumplieron o se superaron? Se superaron claramente. Las expectativas de los accionistas se han rebasado entre un 20 por ciento y 25 por ciento. Estamos casi dos años adelantados respecto al número de usuarios originalmente estimado. Pero más allá de eso, las expectativas de la comunidad, de empresarios y de funcionarios se superaron de forma notable.

Muchos dudaban que los norteamericanos utilizaran el aeropuerto de Tijuana como su puerta de entrada a México. Hoy pasamos de tener 22 rutas directas a 35 nacionales y dos a China. Sin duda, el desempeño del CBX ha superado las previsiones.

El Tip: El CBX ofrece ahorros de hasta 40% frente a vuelos directos a ciudades como Los Ángeles, lo que lo hace muy atractivo.

¿Cuántos pasajeros utilizan actualmente el CBX? Este año cerraremos con aproximadamente 4.1 millones de usuarios, lo que equivale a un promedio de 11 mil 200 pasajeros diarios. Las estimaciones originales hablaban de entre 8 mil 500 y 9 mil pasajeros por día, así que estamos muy por delante de lo proyectado. A futuro, la expectativa es duplicar esta cifra. El Grupo Aeroportuario del Pacífico ha realizado inversiones muy importantes en el aeropuerto de Tijuana, que hoy es el cuarto más importante de México y el mejor, entre los aeropuertos medianos, en términos de infraestructura.

¿Cómo ha influido el CBX en el desarrollo económico de la región? Ha sido un catalizador clave. El tráfico del aeropuerto de Tijuana se triplicó en estos 10 años, se incrementó el número de destinos y la región se volvió mucho más competitiva. Estimamos que el impacto económico anual del CBX es de alrededor de mil 500 millones de dólares, considerando generación de empleos, derrama turística y conectividad. Además, desarrollamos un hub multimodal que conecta avión y autobús con casi 50 destinos dentro de California. También impulsamos el turismo: hoy prácticamente todas las playas de México están conectadas a través del CBX. Cuando iniciamos operaciones, no había vuelos a playas desde Tijuana; era un mercado principalmente de migrantes. Hoy existe un fuerte componente turístico que genera derrama económica.

¿Existe la posibilidad de replicar este modelo en otros puntos de la frontera? La ubicación del aeropuerto de Tijuana hace único al CBX, ya que el puente cruza directamente la línea fronteriza con apenas 130 metros de longitud. Replicar exactamente este esquema es complejo, pero el concepto sí es replicable: inversión privada en infraestructura pública con beneficios tangibles para la comunidad.