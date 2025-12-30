China baja tasas a partir del 1 de enero del 2026

A PARTIR DEL 1 DE ENERO del próximo año, China reducirá las tasas arancelarias provisionales de importación a los países que comercian con ese país a través de la cláusula de “Nación más favorecida” de la Organización Mundial del Comercio (OMC); la medida favorecerá a 935 mercancías, indicó la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado.

La decisión busca mejorar la relación que hay entre los mercados nacional e internacional y utilizar los recursos para expandir la oferta de bienes de alta calidad, destacó en un comunicado el gabinete de la nación asiática.

Pekín busca reducir aranceles sobre algunos componentes y materiales que ayuden al gigante asiático a “respaldar la autosuficiencia” de tecnología, para que sea factible el desarrollo verde o sobre algunos productos médicos, como los vasos sanguíneos que favorecerán al bienestar de sus habitantes.

El Tip: México, por su parte, aplicará tasa máxima de 35 por ciento en aranceles a países con los que no tiene acuerdo de libre comercio.

El gobierno chino también mejorará las partidas arancelarias y las subpartidas nacionales para que se fortalezca y apoye el avance tecnológico y el desarrollo de sectores como el de la economía circular, “China agregará subpartidas nacionales para productos como robots biónicos inteligentes y bioqueroseno de aviación”.

Además, la medida busca la cooperación económica y la integración regional, y el próximo año seguirá aplicando tarifas arancelarias acordadas y sin cambios para los bienes de importación que provengan de los 34 socios comerciales, y también de los 24 acuerdos de libre comercio y arreglos preferenciales que tiene con ellos.

“El próximo año, China también mantendrá un tratamiento de arancel cero sobre el 100 por ciento de las líneas arancelarias para los 43 países menos desarrollados que han establecido relaciones diplomáticas con ella”, indicó la dependencia del gobierno asiático.

La resolución de la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado, se dio en un contexto en que México anunció aumento a más de mil 400 fracciones arancelarias que provienen de naciones asiáticas con las que no tiene un acuerdo comercial, incluida China.