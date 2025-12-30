Deuda de 38 municipios supera lo asignado a becas tecnológicas

En el tercer trimestre de 2025, 38 ayuntamientos del país concentraron el 72.6 por ciento del total de la deuda de los municipios; es decir, alrededor de 20 mil 449.2 millones de pesos que, aunque significó una disminución de 1.22 por ciento, respecto al trimestre anterior; es superior en 5 mil 569.7 millones de pesos, respecto a los 14 mil 879.5 millones asignados a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para las becas de posgrado y apoyo a la calidad, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

El 1 de enero de 2025 entró en vigor la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se creó la Secihti, cuya función principal es la de garantizar que las personas gocen “de los beneficios del desarrollo de la ciencia, el progreso humanístico y la innovación tecnológica”, de acuerdo con el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dato: Nuevo León es una de las entidades federativas que al tercer trimestre presentó un mayor nivel de endeudamiento per cápita, con 18 mil 264.5 pesos.

Asimismo, el Gobierno federal publicará por primera vez en 2026 las convocatorias para que la comunidad científica y humanística logre acceder a becas y apoyos a la calidad para cursar posgrados en México y también en otros países, e incluso realizar estancias posdoctorales y sabáticas, entre otras acciones, según la estrategia programática del PEF del próximo año.

TE RECOMENDAMOS: Medida favorecerá a 935 mercancías China baja tasas a partir del 1 de enero del 2026

“Así como para realizar estancias posdoctorales y sabáticas; becas de repatriación; especialidades y rotaciones médicas; estancias técnicas, y apoyos específicos para profesionales de la cultura y las artes. Se continuarán los apoyos a madres mexicanas jefas de familia y mujeres indígenas. Se seguirán realizando esfuerzos dirigidos a beneficiar a poblaciones en situación de rezago mediante la publicación de convocatorias específicas para entidades con muy alto rezago social, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero”, indica el documento.

60 Municipios concentran el total de la deuda de Jalisco

Los municipios que mostraron un mayor endeudamiento fueron Hermosillo con mil 639.7 millones de pesos; Monterrey, mil 496 millones de pesos; León, mil 253.8 millones de pesos; Guadalajara, mil 179.5 millones de pesos; Mexicali, 886.2 millones de pesos; San Nicolás de los Garza, 882.5 millones de pesos; Zapopan, 826.2 millones de pesos y Guadalupe, 810.7 millones de pesos.

Algunos de ellos también destacaron por reducir su adeudo respecto de las cifras del segundo trimestre de 2025, por ejemplo, Hermosillo tuvo un saldo de mil 716.1 millones de pesos y para el tercer trimestre la redujo a mil 639.7 millones de pesos, Monterrey pasó de mil 508.1 millones de pesos a mil 496 millones de pesos; León de mil 289.9 millones de pesos a mil 253.8 millones de pesos; no obstante, hubo ayuntamientos que mantuvieron su requerimiento y algunos como Guadalupe lo incrementaron de 714.8 millones de pesos a 810.7 millones de pesos.

84 ayuntamientos tiene Hidalgo y ninguno presenta deuda

A su vez, los municipios con menor deuda fueron Tuxtla Gutiérrez con 233.5 millones de pesos; Nezahualcóyotl, 238.8 millones de pesos; Los Cabos, 252.1 millones de pesos; Juárez, Nuevo León, 263.7 millones de pesos; y General Escobedo con 265.8 millones de pesos, indicó el análisis “Reporte trimestral sobre la deuda de las entidades federativas y los municipios” del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Tuxtla Gutiérrez redujo su deuda del segundo al tercer trimestre, ya que la bajó en 6.6 mil millones de pesos; mientras que Nezahualcóyotl hizo en una reducción de 2.5 mil millones de pesos.

“El financiamiento municipal provino de la banca múltiple con 48.8 por ciento del total, seguido de la banca de desarrollo con un 44.6 por ciento, emisiones bursátiles con 4.7 por ciento y mediante otras fuentes con un 1.9 por ciento”, añadió.

El Tip: De las 85 demarcaciones de Guerrero, Acapulco es el único municipio que adeuda más de 161.5 millones de pesos a la banca múltiple.

En el informe se destacó que cinco entidades aportaron el 68.42 por ciento de los 38 ayuntamientos señalados; del Estado de México fueron siete ayuntamientos: Ecatepec, Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán, Tlalnepantla, Coacalco, y Nezahualcóyotl. Sonora aportó cinco municipios: Hermosillo, Cajeme, Nogales, Guaymas y Puerto Peñasco; Jalisco con Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá; Nuevo León con Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Apodaca, General Escobedo, Juárez y finalmente, Quintana Roo con tres ayuntamientos que fueron Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez.

De esas cinco entidades federativas, Jalisco fue la entidad que más deuda tiene con 4 mil 587.4 millones de pesos; siguió Nuevo León, 4 mil 469.1 millones de pesos; Sonora, 3 mil 862.3 millones de pesos; Estado de México, 3 mil 515.1 millones de pesos; y Quintana Roo, mil 854.1 millones de pesos.

Al tercer trimestre, la deuda de Jalisco aumentó 0.1 por ciento respecto del periodo anterior; no obstante, cayó 2.2 por ciento en comparación con el mismo trimestre pero de 2024.

Deuda de 38 municipios supera lo asignado a becas tecnológicas ı Foto: Especial