Economía inicia exámenes de vigencia de cuotas compensatorias para cierres de metal y gatos hidráulicos originarios de China

La Secretaría de Economía (SE) inició exámenes de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a los cierres de metal y los gatos hidráulicos tipo botella originarios de China, luego de que empresas mexicanas manifestaran su interés en que la dependencia iniciara el procedimiento.

El seis de enero de 2021, la SE publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución final de investigación antidumping sobre las importaciones de cierres de metal originarias de China y determinó imponer una cuota compensatoria definitiva de 7.07 dólares por kilogramo que ingresaran por la fracción arancelaria 9607.11.01; el 16 de octubre del año en curso se publicó que la vigencia de esta tarifa sería hasta el 6 de enero de 2026, a excepción de que una empresa productora nacional manifestara un examen de vigencia.

“De acuerdo con el Decreto LIGIE 2022, las importaciones que ingresan a través de la fracción arancelaria 9607.11.01 de la TIGIE se encuentran sujetas a un arancel del 15 por ciento, independientemente del país de origen. Las importaciones originarias de países con los que México ha celebrado tratados de libre comercio están exentas de arancel”, indicó la secretaría.

Por su parte, la empresa Cierres BBJ manifestó que la SE debería iniciar un examen de vigencia de la cuota compensatoria y propuso un periodo de examen del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Tras recibir la solicitud, la dependencia federal declaró inicia el procedimiento administrativo y fijo el periodo de examen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y como periodo de análisis, entre el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025.

En el caso de los gatos hidráulicos, también el 6 de enero de 2021 se publicó en el DOF que las importaciones de este tipo de mercancía que provinieran de China tenían una cuota compensatoria definitiva de 13.13 dólares por pieza, y de igual forma el 16 de octubre pasado se notificó el término de ésta hasta el 6 de enero de 2026.

Entre el 4 y 7 de noviembre, Industrias Tamer “manifestó su interés en que la Secretaría inicie el examen de vigencia de la cuota compensatoria” y propuso que el periodo de examen fuera entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en curso.

En ese sentido, la SE inició el procedimiento administrativo a las importaciones de gatos hidráulicos tipo botella que ingresan a través de la fracción arancelaria 8425.42.02 y fijó el periodo de examen entre el 1 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025 y el periodo de análisis del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, determinó que de conformidad con los artículos 11.3 de Acuerdo Antidumping, y 70, fracción II y 89 F de la Ley de Comercio Exterior, las cuotas compensatorias que tengan ambas mercancías seguirán vigentes en tanto se “tramita el presente procedimiento de examen de vigencia”.

