Peso y bolsa bajan en última semana del año

Inversionistas continúan pendientes de las negociaciones de paz en Ucrania, tras la reunión de los presidentes Trump y Zelensky, cuyo resultado impactaría en la bolsa.

El peso mexicano y la bolsa retrocedieron ayer por un ajuste de posiciones en el arranque de la última semana de 2025, que si bien se espera con un bajo volumen de negocios estará marcada por la publicación de las minutas del más reciente encuentro de la Reserva Federal estadounidense (Fed), coincidieron analistas.

La moneda mexicana cerró la sesión con una depreciación de 0.32 por ciento o 5.8 centavos para ubicarse en 17.97 pesos por dólar, respecto de la sesión del viernes, con un tipo de cambio mínimo de 17.8879 y un máximo de 17.97 pesos por divisa estadounidense.

El Dato: las divisas que más se depreciaron fueron el rublo ruso con 1.45 por ciento; seguido del peso colombiano con 1.37 por ciento y el peso chileno, con 0.85 por ciento.

“La mayoría de las divisas perdieron terreno frente al dólar, debido a cautela en anticipación a la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal mañana a las 13:00 horas”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

También, en la mañana se dio a conocer que las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos se dispararon de forma inesperada en noviembre, a su nivel más alto en casi tres años, lo que contribuyó a apuntalar al dólar frente a una cesta de divisas.

A su vez, el equipo de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex coincidió, al señalar que la divisa nacional fue afectada por el avance del dólar, y por una “posible toma de utilidades considerando el bajo volumen de operaciones”, y estimó que en el overnight el peso podría oscilar entre los 17.92 y 18.01 pesos por billete verde, además de que se espera la publicación de las minutas del banco central estadounidense.

17.97 pesos por dólar alcanzó como máximo la cotización, ayer

Por su parte, el índice accionario S&P/BMV IPC cayó 0.44 por ciento o 289.28 unidades para cerrar en 65 mil 347.08 puntos, e interrumpió una racha de seis jornadas con ganancias y un récord máximo histórico de 65 mil 882 puntos que alcanzó el viernes pasado.

Asimismo, Monex destacó que también los principales índices accionarios de Estados Unidos tuvieron pérdidas, el Nasdaq cayó 0.50 por ciento; S&P 500 retrocedió 0.35 por ciento y el Dow Jones descendió 0.51 por ciento; y aunque la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un decremento, aún “se mantiene por arriba de los 65 mil puntos”.

“Esta semana, en la que los mercados permanecerán cerrados el jueves por la celebración del Año Nuevo, la atención se mantiene en el ‘rally de Santa Claus’, un fenómeno que suele abarcar los últimos cinco días hábiles del año y los primeros dos del nuevo año”, destacó la firma GBM.

Tras la contracción de la BMV, los títulos de Becle o José Cuervo cayeron 1.91 por ciento; Grupo México, 1.84 por ciento; Grupo Aeroportuario del Centro, 1.56 por ciento; La Comer, 1.19 por ciento y Televisa, 1.14 por ciento, “asimismo, resaltó el bajo volumen de operación de 53.05 por ciento por debajo de su promedio de 100 días”, sostuvo Gabriela Siller Pagaza.

En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron cambios mixtos en la subasta semanal de valores gubernamentales. La tasa del referencial plazo a 28 días fue colocada en un 7.07 por ciento, tres puntos base por arriba de su remate previo.