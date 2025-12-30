Rehabilita SICT puente Antonio Dovalí Jaime

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México rehabilita el puente “Antonio Dovalí Jaime”, el primero atirantado del país, construido hace 40 años y que se ubica en Minatitlán, Veracruz.

La modernización de esta estructura detonará la actividad económica y turística de esa región, así como de Ixhuatlán del Sureste y Cosoleacaque, en beneficio de miles de personas.

Las labores de mantenimiento tienen el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios a lo largo de poco más de un kilómetro sobre el Río Coatzacoalcos; serán sustituidos 68 tirantes por otros de acero de presfuerzo de alta resistencia y durabilidad.

La primera etapa consiste en la sustitución de seis tirantes, además, se instala un sistema para la detección de alertas y monitoreo del comportamiento estructural del puente.

El puente tiene cuatro carriles de circulación y registra un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 23 mil 720 vehículos; la obra de rehabilitación ha generado 750 empleos.

El puente “Antonio Dovalí Jaime” inició operaciones el 1 de septiembre de 1984; desde ese momento fue considerado como uno de los 10 más importantes del mundo por su contribución al progreso económico, social y turístico.

En 2025, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte invirtió 2 mil 105 millones de pesos en la remodelación de 135 puentes; estas obras generaron 5 mil 473 empleos.

