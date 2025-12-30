SE habilita 14 corredores públicos

Durante 2025, la Secretaría de Economía (SE), a través de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, aplicó más de 100 exámenes definitivos a licenciadas y licenciados en Derecho que tuvieron intención de ejercer como corredor público.

Como resultado de estos exámenes, fueron publicados los días 26 y 29 de este diciembre, en el Diario Oficial de la Federación, los acuerdos con los cuales quedan habilitadas 14 personas para ejercer como corredor público, que son aquellos profesionales del derecho con funciones específicas en el campo del comercio; del total de personas aceptadas, cinco son mujeres y nueve hombres.

El Tip: Puebla es el estado donde más licenciados en Derecho lograron obtener la profesión de correduría pública, con tres.

En este proceso participaron representantes de los gobiernos de los estados, así como también de colegios estatales; la SE destacó la habilitación de nuevas corredoras públicas en las plazas de los estados de Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Sonora, lo que contribuye al fortalecimiento de la inclusión, la equidad y la transparencia en el ejercicio de esta profesión.

Asimismo, la dependencia reconoció el esfuerzo, preparación y compromiso de los nuevos corredores públicos, quienes acreditaron un riguroso proceso de evaluación que demostró su capacidad técnica y profesional para desempeñar esta función en beneficio de la actividad económica del país.

Con este plan de acción, refirió la SE, queda reafirmado el compromiso de la dependencia de impulsar y consolidar la figura de la correduría pública en México, como un pilar para la seguridad jurídica y el desarrollo económico de los negocios.

La secretaría resaltó la invitación hacia licenciadas y licenciados en derecho que quieran participa en las siguientes convocatorias, que serán emitidas en el transcurso del próximo 2026.