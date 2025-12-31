Anuario: EU cambió reglas del comercio global

ARANCELES: Fechas en que entraron en vigor los aranceles para las importaciones desde México

Tras asumir la presidencia de Estados Unidos en enero, Donald Trump puso en marcha una nueva política comercial denominada “Estados Unidos Primero” que incluyó un alza de tarifas arancelarias, situación que originó un reacomodo del comercio global, de la ruptura de todas las normas del sistema multilateral, y de la violación de casi todos los tratados de libre comercio que negoció con sus socios comerciales desde 1980, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“En su reemplazo, se prioriza el unilateralismo, combinado con negociaciones bilaterales en las que Estados Unidos maximiza las asimetrías de poder con sus socios”, indicó el documento Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2025.

EL DATO: DE CARA a las elecciones intermedias de EU en 2026, Trump aseguró que los aranceles han tenido éxito, ya que en 11 meses han disminuido los precios de alimentos.

El gobierno de Donald Trump ha señalado en diversas ocasiones que el aumento de las tarifas arancelarias son para reducir y eliminar el déficit comercial que tiene ese país con la mayoría de los países y recuperar la competitividad de la industria manufacturera, “la principal causa del déficit comercial de bienes no sería la diferencia entre la inversión y el ahorro en el país, sino las diversas barreras arancelarias y no arancelarias aplicadas por sus socios comerciales”.

En ese sentido, en 2024 el arancel promedio efectivo que tenía Estados Unidos fue de 2.4 por ciento, pero con datos de septiembre de este año el alza llegó a 17.4 por ciento, “el nivel más alto desde 1935”, sostuvo el organismo regional.

“Mientras que, en las décadas de 1990 y 2000, EU promovía activamente el libre comercio, la irrupción de China como competidor económico y tecnológico ha llevado a que la lógica de la eficiencia económica y la reducción de costos haya quedado cada vez más subordinada a una combinación de criterios de seguridad con objetivos de desarrollo tecnológico e industrial en el marco de la política comercial conocida como ‘Los Estados Unidos Primero’”, añadió.

EL TIP: ANALISTAS han señalado que EU busca expulsar la influencia que tiene China en las manufacturas.

La Cepal destacó que la transformación que se ha observado, por la política comercial del país vecino del norte es profunda, pero también lo serán los efectos a nivel mundial.

La incertidumbre que permeó en todo 2025 debido a la nueva política comercial sí ha repercutido en los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) de la región, “especialmente en los sectores que tienen una marcada orientación exportadora hacia ese mercado”, ya que, sólo en el primer semestre de 2025, los anuncios de IED en la región ascendieron a 31 mil 374 millones de dólares, 53 por ciento menos que en el mismo periodo de 2024 y 37 por ciento por debajo del promedio de 2015 a 2024, añadió.

Los aumentos de las tarifas arancelarias también ocasionaron que los países de América Latina y el Caribe enfrenten un arancel efectivo promedio de 10 por ciento; sin embargo, el país que ha sido más afectado es Brasil con una tarifa de 33 por ciento; mientras que México sólo tiene un gravamen efectivo de 8.0 por ciento, debido a que la gran mayoría de sus exportaciones ingresan libres de tarifas amparadas por el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por su parte, el departamento de Análisis Económico Financiero de Banco Base, señaló con datos hasta diciembre que el arancel promedio que tiene México oscila en 4.6 por ciento; sin embargo, los aranceles sectoriales amparados en la Sección 232 (Seguridad Nacional) sí han ocasionado un impacto sobre la manufactura mexicana.

Y aunque no hay un desplome de las exportaciones, “se observa un comportamiento divergente, hay sectores que están ganando y hay sectores que están perdiendo, la manufactura en su agregado se observa un debilitamiento, ¿cuál es la dimensión del impacto? Ya se confirmó un tercer trimestre con una caída cercana al 1.5 por ciento”, indicó.

Mencionó que sobre México pesan varios tipos de aranceles, los que entraron en vigor en marzo pasado de 25 por ciento y que se apoyan en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) y que se impusieron por temas de migración y fentanilo; no obstante, estos no se han cobrado al pie de la letra.

Y los sectoriales son los que afectan a la industria automotriz con 25 por ciento; acero, aluminio y cobre, 50 por ciento; camiones pesados, 25 por ciento; y autobuses, 10 por ciento, estos sí han afectado.

“La afectación para la industria automotriz se está profundizando tal como lo anticipamos y en la medida que los aranceles duren más tiempo, se va a profundizar más esa caída con la posibilidad de terminar por encima del 10 por ciento la caída en las exportaciones automotrices”, añadió.

El equipo de análisis destacó que México le ha ganado participación a China en las exportaciones de equipo de cómputo, “el gran ganador y el gran perdedor por los aranceles, el gran ganador es el equipo de cómputo en donde se está cobrando un arancel promedio de 0.17 por ciento y las exportaciones llevan un incremento acumulado de 83 por ciento este año, y de automóviles nuevos, la caída se ha profundizado en 6.41 por ciento, la industria automotriz ya no es la estrella de exportación de México”.

T-MEC: CONSULTAS EN MÉXICO

Por: Cuahutli R. Badillo

LUEGO DE que en octubre concluyeron las consultas de evaluación sobre el Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón dijo que se realizaron en las 32 entidades federativas y se les preguntó a 30 sectores de la economía qué debería suceder con el acuerdo, todos coincidieron en que debe continuar, pero con cambios mínimos o que se perfeccione.

“Resumiría así: nadie propone en México que se quite el tratado, hay un consenso muy amplio, en favor de que se mantenga; y segundo, que tenga los menores cambios posibles”, agregó.

El funcionario sostuvo que será hasta enero de 2026 cuando se entregará un reporte con las conclusiones de evaluación, pero adelantó que entre los principales señalamientos serán que las tarifas arancelarias de Estados Unidos van “en contra del espíritu del tratado”, y que se cumplan los paneles de solución de controversias.

“México ganó el panel de reglas de origen, porque no se ha aplicado cabalmente y probablemente en el caso del campo vas a encontrar la preocupación de que Estados Unidos tiene subsidios muy grandes y el agricultor mexicano está en desventaja”, indicó.