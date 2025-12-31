Más de 4 mil empresas ya son “Hecho en México”: SE

MARCELO EBRARD (izq.), secretario de Economía, en una de las presentaciones de Hecho en México.

La Secretaría de Economía (SE) señaló que, hasta diciembre de 2025, el distintivo Hecho en México fue concedido a más de 4 mil empresas y más de 6 mil productos que son fabricados en el país, y que son ejemplo de un avance en el fortalecimiento del mercado interno con el objetivo de impulsar y recuperar la capacidad productiva de la nación.

“A diciembre de 2025, el distintivo Hecho en México ha sido otorgado a más de 4 mil empresas y más de 6 mil productos, lo que representa un avance significativo en la consolidación de una estrategia orientada a fortalecer el mercado interno y a recuperar la capacidad productiva nacional”, indicó.

EL DATO: EL DISTINTIVO reconoce en una primera etapa productos elaborados y/o ensamblados en el país y que cumplen con altos estándares de calidad.

El titular de la SE, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que mientras más se fabriquen mercancías Hechas en México, será un beneficio para la economía nacional y habrá más empleos formales, además, las personas trabajadoras tendrán una mejor calidad de vida y bienestar.

Asimismo, mencionó que el haber otorgado el distintivo a esas empresas y productos es un logro que “refleja el compromiso” del Gobierno mexicano y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por haber “impulsado de manera decidida esta iniciativa” que es parte del Plan México, cuya visión busca el desarrollo económico integral y con sentido social.

Ebrard Casaubón indicó que el programa Hecho en México “reconoce” al emprendimiento, a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que cumplen con los estándares de calidad, y contribuyen al crecimiento económico del país, además de promover la competitividad regional y nacional, “fortaleciendo la confianza de las personas consumidoras de lo que se produce en México”.

623 Empresas contaban en mayo con el distintivo

El funcionario resaltó que Hecho en México ha sido posible gracias al trabajo coordinado y con visión estratégica de la dependencia que encabeza, los gobiernos de las 32 entidades federativas, las cámaras de comercio y también de la Iniciativa Privada, quienes “impulsan el talento, la innovación y las vocaciones productivas” para ayudar y consolidar las cadenas de valor nacionales.

“La Secretaría de Economía, a través de la política pública Hecho en México, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la producción nacional, el impulso a la calidad y el incremento del contenido nacional como pilares para el desarrollo económico del país”, dijo.

Fue en mayo de este año, cuando el Gobierno federal dio a conocer el lanzamiento de la campaña Hecho en México, una estrategia que, como ya se mencionó, tenía la finalidad de impulsar el consumo interno de productos nacionales y reactivar la industria mexicana.

En ese momento, Ebrard Casaubón había comentado que la estrategia se ejecutaría en concordancia con el Consejo Coordinador Empresarial y tenía como ejes, incentivar el orgullo nacional, financiamiento privado, difusión masiva, plataforma digital y la exhibición de casos emblemáticos.

DeRápido

SICT REHABILITA PUENTE. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), inició la rehabilitación del puente atirantado Antonio Dovalí Jaime, el primero de su tipo construido en México y ubicado en Minatitlán, Veracruz; sustituirán 68 tirantes por otros de acero de presfuerzo de alta resistencia y durabilidad.

SICT REHABILITA PUENTE ı Foto: Especial

AFINA PILOTO PARA REPAR TIDORES DE APPS. El IMSS informó que sigue realizando una prueba piloto para incorporar a personas trabajadoras de plataformas digitales dentro del régimen obligatorio, con el objetivo de proteger sus derechos laborales y puedan contar las prestaciones y beneficios que brinda la seguridad social.

AFINA PILOTO PARA REPARTIDORES DE APPS ı Foto: Cuartoscuro

RESULTADOS DE LA OCP. Grupo Financiero Banorte compartió los resultados de su Oficina Corporativa de Proyectos (OCP), en el periodo que comprende 2024 y 2025, entre los que destaca la eficiencia financiera, que logró reducir 46 por ciento el costo promedio por proyecto dentro de la empresa, y también consiguió mayor agilidad operativa.

RESULTADOS DE LA OCP ı Foto: Víctor Valencia›La Razón