Peso y bolsa ceden tras minutas de la Fed

AL CIERRE de este martes, el peso mexicano retrocedió respecto a la sesión del lunes, aunque consiguió mantenerse por debajo de la barrera de 18 pesos por dólar, luego de la publicación de las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Según las actas, el banco central estadounidense acordó reducir las tasas sólo después de un debate profundamente dividido sobre los riesgos que enfrenta la mayor economía del mundo en este momento.

EL TIP: EN LA PENÚLTIMA semana del año el principal índice de la BMV registró una racha de seis sesiones con ganancias y un nivel récord.

De esta manera, la moneda mexicana cotizaba en 17.9817 unidades, con una apreciación de un 0.12 por ciento, en una jornada de reducida liquidez debido al periodo vacacional de fin de año.

“En nuestra opinión, la proyección de una menor inflación, una tasa de desempleo estable y un mayor crecimiento de la actividad económica permitirán al Comité evaluar ajustes adicionales en 2026”, dijo Valmex Casa Bolsa, al afirmar que su estimación es que la tasa de fondos federales se mantenga sin cambios en la próxima reunión del 28 de enero.

En consonancia con la firma, los mercados asignaban una probabilidad de un 85 por ciento a que el banco central estadounidense conservaría las tasas en su actual nivel de un 3.50-3.75 por ciento en su decisión de enero, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME.

Por su parte, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendió 1.51 por ciento a los 64,366.7 puntos, revirtiendo sus ganancias iniciales.

Los títulos del operador del mercado bursátil Grupo BMV encabezaron el retroceso, con un 3.87 por ciento menos a 36.97 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que restaban un 3.26 por ciento a 950 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió un punto base a un 9.00 por ciento, por el contrario la tasa a 20 años descendió uno, a un 9.53 por ciento.