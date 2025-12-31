Ve CSP inviable nuevo tratado sobre el T-MEC

Durante la primera administración de Trump se renegoció el antiguo TLCAN que dio paso al T-MEC, en un proceso que duró varios meses y con rondas hechas en los tres países.

Aunque se avizora que la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) puede ser compleja al abordar algunos temas el próximo año, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que sólo se tratará de una valoración, mas no de un replanteamiento del acuerdo.

“A ver, un nuevo tratado tendría que pasar por los Congresos. Desde mi perspectiva es difícil que esto vaya a ser así. Todos creemos que va a ser una revisión. Puede ser compleja en algunos temas, pero va a ser una revisión”, declaró ayer durante la Mañanera del Pueblo.

La mandataria federal aseguró que el Gobierno mexicano ha conformado un equipo de negociación para atender la revisión del acuerdo comercial, pero si se requiere, “se buscarán apoyos”, aunque recordó que los empresarios también son partícipes de las revisiones, y también se les convocará en caso de

ser necesario.

La Jefa del Ejecutivo mencionó que en la anterior reunión que tuvo con el presidente estadounidense y el primer ministro canadiense, se platicó sobre cómo se iba a dar la coordinación para llegar a la revisión del T-MEC, y que Donald Trump sostuvo que las conversaciones debían seguir con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick; el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; y con el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“El presidente Trump nos mencionó, tanto al primer ministro como a mí, que siguiéramos trabajando, porque hablamos de cómo seguir coordinándonos, que siguiéramos trabajando, tanto con el secretario de Comercio y el embajador de Tratados Comerciales, como con el secretario del Tesoro, el secretario Bessent”, refirió.

Indicó que, tanto la Secretaría de Economía (SE) que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón; la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con Juan Ramón de la Fuente; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que dirige Edgar Amador Zamora, son las dependencias que mantienen coordinación con esas tres instituciones estadounidenses.

“Digamos, son las tres instituciones con las cuales trabaja, tanto el secretario de Economía mexicano, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, como el secretario de Hacienda”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo reiteró que una renegociación del T-MEC requeriría someter ante los Congresos de las tres naciones los nuevos términos, lo cual consideró que será difícil que ocurra. Y se mostró optimista, porque Jamieson Greer admitió que es importante mantener el tratado.

“Es muy importante reconocer esta declaración, porque ahí, ya relacionado con la revisión del T-MEC, dijo claramente que el T-MEC ha sido benéfico, y que hay algunos temas que ellos consideran que es importante perfeccionar”, comentó.

En días pasados, Ebrard Casaubón dijo que el país se encuentra “en la ruta” para la próxima revisión de T-MEC, y que, tras las consultas públicas para su evaluación, alrededor de 90 por ciento de los participantes señalaron que se debe mantener el tratado, “diría que hay un consenso al respecto de que debemos continuar”.