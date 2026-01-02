Eliminan exención de arancel a artículos de CB

El Pacic es un programa puesto en marcha en 2022, para contener el aumento en precios de productos de la canasta básica, que incluyen chuleta de puerco, pollo, huevo y leche.

El Gobierno federal eliminó la exención de aranceles a diversos productos y mercancías de origen animal y vegetal que forman parte de la canasta básica y que son importados hacia México con el objetivo de contrarrestar “los efectos de la tendencia inflacionaria y al mismo tiempo, alinear el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con los esfuerzos del Plan México para aumentar la soberanía alimentaria e incrementar las ventas de productos nacionales”.

Tras realizar un análisis de las presiones inflacionarias que afectan el costo de los alimentos de la canasta básica y el aumento de las importaciones con las que México no tiene tratados comerciales, consideró que era necesario analizar si se debía mantener la exención o no.

910 pesos es el prospecto de la canasta básica para 2026

“En cumplimiento al Acuerdo de Renovación del Pacic y luego de un proceso de análisis de las presiones inflacionarias en los últimos meses que propician la inestabilidad de los precios de los alimentos de la canasta básica, y del ritmo de crecimiento de las importaciones de países con quienes México no tiene un tratado de libre comercio, resulta necesario examinar la pertinencia de mantener la exención de aranceles de ciertos productos”, indicó la Presidencia Claudia Sheinbaum en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por tal motivo, se estableció que es necesario eliminar el beneficio de no pagar tarifas a productos como animales bovinos vivos, carne fresca, refrigerada o congelada de bovino; carne de puerco fresca, refrigerada o congelada; filete o carne de pescado fresco, refrigerado o congelado; leche y nata sin concentrar, sin azúcar o edulcorante; leche y nata concentrada o con azúcar o edulcorante; hortalizas de vainas secas desvainadas; arroz; aceite de soya, pero sin modificar químicamente; aceite de girasol, cártamo o algodón, pero sin modificar químicamente; embutidos de carne, sangre, despojos, de insectos o preparaciones de éstos.

En ese sentido consideró que los aceites vegetales sí debían pagar tarifas para que no fuera afectada la cadena de suministro y tampoco la generación de valor agregado de la industria nacional; sobre el arroz, también consideró que el Plan México tiene metas de producción, pero se debe tener la posibilidad de “acceder a fuentes alternas de suministro de dicho cereal y que estas permitan estabilizar el precio en el mercado nacional”.

Además, en 2025 hubo más lluvias y por lo tanto mayor disponibilidad de agua y las políticas públicas implementadas por el Gobierno de México para aumentar los rendimientos de frijol, con el Plan de Autosuficiencia en Frijol, lograron que haya “altos niveles de oferta” de este producto, y si se suman los Acuerdos de Complementación Económica de la Asociación Latinoamericana de Integración, se prevé que no habrá presiones inflacionarias en el mediano plazo y por lo tanto “resulta viable eliminar la exención arancelaria a dicho alimento”.

Asimismo, con el objetivo de llegar a una producción nacional de hasta 15 mil millones de litros anuales de leche en 2030, también es necesario eliminar la exención para ese producto que procede de otros países.

“Como medidas adicionales que favorezcan la producción nacional de carne de res y cerdo, a fin de que contribuyan a incrementar la autosuficiencia alimentaria del país, se considera necesario eliminar la exención arancelaria de dichos productos, pero manteniendo el acceso a la oferta externa de los mismos bajo condiciones que no comprometan la inocuidad alimentaria”, agregó.