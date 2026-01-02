Este es el precio del dólar HOY viernes 2 de enero del 2026

Así inició el dólar este viernes

Conoce el precio de la moneda estadounidense hoy viernes 2 de enero del 2026 en casas de cambio y sucursales bancarias en México

La Razón Online

El peso mexicano inició este viernes 2 de enero del 2026 en uno de sus mejores niveles en semanas, aún por debajo de las 18.00 unidades por dólar.

De esta forma, este viernes 2 de enero del 2026 la moneda nacional se cotiza en 17.94 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el jueves 1 de enero en 17.99 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México (Banxico), de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.9667 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.9042 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en casas de cambio de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales casas de cambio de México y sucursales bancarias este viernes 2 de enero del 2026:

  • Afirme: 17.20 a la compra – 18.60 a la venta
  • Banco Azteca: 16.85 a la compra – 18.59 a la venta
  • Banco de México, FIX del lunes: 17.9667
  • Bank of America: 17.0068 a la compra – 19.0114 a la venta
  • Banorte: 16.80 a la compra – 18.30 a la venta
  • BBVA Bancomer: 17.12 a la compra – 18.28 a la venta
  • Grupo Financiero Multiva: 17.96 a la compra – N/A a la venta
  • Ve por más: 17.4567 a la compra – 18.4717 a la venta

