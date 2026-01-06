SICT inicia jornadas para agilizar el trámite o renovación de licencias federales de conductor

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) puso en marcha las Jornadas de Medicina del Transporte para agilizar la aplicación del Examen Psicofísico Integral y la entrega de la Constancia de Aptitud Psicofísica a conductores de transporte de carga y de pasaje, así como de servicios auxiliares que busquen tramitar o renovar la licencia federal correspondiente.

La subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro Toledo, explicó que los interesados tendrán que hacer su pre-registro en el enlace https://t.ly/n3phI, y posteriormente acudir a la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva con los siguientes documentos:

Identificación oficial

Comprobante de pago

Electrocardiograma

Estudios de glucosa sérica y hemoglobina glucosilada

Reporte de agudeza visual no mayor a 30 días; en caso de usar lentes deberán portarse durante la práctica del examen.

Carta responsiva firmada.

Los estudios médicos deberán ser emitidos por un laboratorio con registro ante la Cofepris y con certificación establecida por la normatividad nacional vigente en el que se pueda verificar los datos mediante Código QR o equivalente.

Durante este año las Jornadas de Medicina del Transporte se desarrollarán en cuatro etapas, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas , exceptuando días y horas inhábiles.

Etapa 1

Unidad médica Bombas : Calzada de las Bombas 411, Colonia Los Girasoles, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México

1 al 31 de enero (21 días hábiles)

Etapa 2:

Unidad médica Toluca Centro : Calle La Igualdad número 100, Santiago Tlaxomulco, colonia Junta Local de Caminos, Toluca Estado de México

1 al 30 de abril (22 días hábiles)

Etapa 3

Unidad médica Centro SICT Guadalajara : Centro SICT, calzada Lázaro Cárdenas, número 4040, Colonia Chapalita, Zapopan Jalisco.

1 al 31 de julio (23 días hábiles)

Etapa 4

Unidad Médica Centro SICT Monterrey : Avenida Benito Juárez y Corregidora, Primer Piso, Palacio Federal, Colonia Centro, Guadalupe Nuevo León.

1 al 30 de octubre (22 días hábiles)

Se contará con la participación de médicos generales, psicólogos, nutriólogos, enfermeras y personal de apoyo administrativo y acompañamiento para el registro y toma de exámenes biométricos de los usuarios.

Durante el evento de arranque de las jornadas, el director general de Autotransporte Federal, Luis Ruiz, destacó que el año pasado la expedición de licencias federales se incrementó con relación a 2024 y se prevé que continúen al alza.

“Aprovecho la ocasión para informarles de manera preliminar que, en 2025, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal se expidieron 221 mil 722 licencias nuevas y renovaciones que, comparado con las 145 mil 334 expedidas en 2024, representó un incremento del 53 por ciento”.

Participan en las jornadas médicos generales, psicólogos, nutriólogos, enfermeras, entre otros. ı Foto: Cortesía

Finalmente, la titular de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, Sonia Jiménez Hernández, dijo que estas acciones tienen “el objetivo de brindar una alternativa más ágil y eficiente a las personas que operan y conducen en los diversos modos de transporte federal, a efecto de obtener la constancia de aptitud”.

Durante el evento de arranque de la Jornada de Medicina del Transporte asistieron representantes de la CANACAR, CANAPAT, ANTP, CONATRAM y AMOTAC.

