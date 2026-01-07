Aumenta la confianza del consumidor

En diciembre del año pasado aumentó 0.6 puntos la confianza del consumidor en comparación con noviembre; sin embargo, a tasa anual cayó 2.4 puntos, para ubicarse en 44.7 puntos, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico), a través del Indicador de Confianza del Consumidor (ICC).

“El ICC resulta de promediar cinco indicadores parciales que recogen las percepciones sobre la situación económica actual de las y los integrantes de los hogares del país respecto a la de hace un año; la situación económica esperada de los hogares dentro de 12 meses frente a la actual; la situación económica presente del país respecto a la de hace un año; la situación económica esperada del país dentro de 12 meses frente a la actual, y qué tan propicio es el momento actual para la adquisición de bienes de consumo duradero”, indicaron.

2.1 puntos cayó previsión de comprar casa en próximos dos años

Con cifras desestacionalizadas y a tasa mensual, se tuvieron aumentos en esos cinco indicadores, pero la que tuvo un alza mayor fue sobre la percepción de la situación económica del país actualmente, en comparación con la de hace 12 meses con 1.5 puntos más; le siguió situación económica del país esperada dentro de 12 meses respecto de la actual con 0.8 puntos más; los indicadores restantes registraron incrementos inferiores a los 0.3 puntos.

Sobre la diferencia en puntos en comparación con diciembre de 2024, se observaron contracciones en cuatro indicadores, la más ligera sólo de 0.1 puntos; sobre la situación económica esperada dentro de 12 meses, respecto de la actual, el indicador cayó 6.9 puntos; situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses, 4.3 puntos; situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual, 1.2 puntos; sobre la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la que tenían hace 12 meses, 0.1 puntos.

Sólo la percepción de posibilidades para comprar muebles, televisor, otros aparatos electrodomésticos, subieron 0.6 puntos a tasa anual.