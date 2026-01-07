Dinero de venta crudo venezolano se guardará en cuentas controladas por Estados Unidos

Evana, un petrolero está en el puerto de El Palito en Puerto Cabello, Venezuela, el 21 de diciembre.

Estados Unidos comenzó a comercializar petróleo venezolano y todos los ingresos de su venta se liquidarán inicialmente en cuentas controladas por Washington en bancos reconocidos mundialmente, dijo el Departamento de Energía en un comunicado publicado el miércoles.

“Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas del mundo y a bancos clave para ejecutar y proporcionar apoyo financiero a estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”, dijo el departamento.

Tras capturar el sábado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un ataque en Caracas, Estados Unidos sigue bloqueando buques bajo sanciones frente al país sudamericano, miembro del grupo petrolero OPEP.

El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos refinaría y vendería hasta 50 millones de barriles de crudo varados en Venezuela bajo el bloqueo estadounidense.

Estados Unidos refinaría y vendería hasta 50 millones de barriles de crudo ı Foto: larazondemexico

Estados Unidos se apoderó el miércoles de un petrolero vacío de bandera rusa y vinculado a Venezuela en el océano Atlántico, como parte de la presión de Trump para dictar los flujos de petróleo en las Américas y obligar al gobierno socialista de Venezuela a convertirse en un aliado.

El barco fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por supuestamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo militante libanés Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán. La Guardia Costera estadounidense intentó abordarlo en el Caribe en diciembre mientras se dirigía a Venezuela. El barco se negó a ser abordado y se dirigió a través del Atlántico.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló en una publicación en redes sociales que las fuerzas estadounidenses también tomaron el control del petrolero Sophia en el Caribe. Noem dijo que ambos barcos “o bien atracaron por última vez en Venezuela o estaban en ruta hacia allí”.

Barco petrolero en imagen ilustrativa ı Foto: Especial

Con información de AP

