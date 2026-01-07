Estiman más PIB para 2026

La Encuesta de Expectativas que realiza Citi refiere que los participantes anticipan un mayor crecimiento para el cierre de 2026, de 1.3 por ciento, un ligero aumento respecto la Encuesta de hace 15 días.

De acuerdo con el documento, el rango de estimaciones de los 35 participantes van desde 0.6 por ciento previsto por Scotiabank México, y hasta 1.8 por ciento, de acuerdo con Banorte.

Para el cierre de 2025, la expectativa del Producto Interno Bruto continuó sin movimiento en una previsión de 0.4 por ciento, mientras que para el 2027, la expectativa es de crecimiento es de 1.8 por ciento.

Por otra parte, el consenso de analistas prevé que el Banco de México (Banxico) recorte la tasa de interés referencial en 25 puntos base para la Reunión de Política Monetaria de mayo, con lo cual la tasa esperen cierre en 6.50 por ciento en 2026. “De los 35 encuestados, 13 esperan el próximo recorte en la reunión de mayo, mientras que 14 lo esperan antes y cinco después; tres no respondieron”, sostuvo.

Para el tipo de cambio, la encuesta de Citi refirió que se espera que las expectativas continúen estables para el peso, con un tipo de cambio de 19 pesos para el cierre de 2026 y con un rango de 17.10 hasta 20.30 pesos por billete verde.