Fin a guerra en Ucrania tira costos del petróleo

Los precios del crudo cayeron ayer por la posibilidad de que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo de paz; mientras que los mercados de capitales avanzaron debido al optimismo por inversiones en Inteligencia Artificial (IA); en especial el Promedio Industrial Dow Jones, el STOXX 600 y el FTSE 100, los cuales cerraron la sesión con nuevos máximos históricos, a pesar de la incertidumbre generada tras la intervención de Estados Unidos a Venezuela, señalaron especialistas.

Los futuros del Brent cayeron 1.06 dólares, o 1.72 por ciento para ubicarse en 60.70 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos perdían 1.87 dólares o 3.21 por ciento, para cerrar la jornada en 56.45 dólares por barril de crudo.

El Dato: La mezcla mexicana, por su parte, muestra depreciación desde los últimos meses de 2025, por el descenso en producción y el bajo nivel del dólar ante el peso.

“Es prematuro evaluar el impacto de la captura de Nicolás Maduro en la balanza petrolera. Lo que parece obvio, sin embargo, es que el suministro de crudo será suficiente en 2026, con o sin un aumento de la producción del miembro de la OPEP”, dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil.

Al término de la sesión, el Promedio Industrial Dow Jones subió 484.90 puntos o un 0.99 por ciento, para ubicarse en 49 mil 509.92 unidades; el S&P 500 ganó 42.77 puntos o 0.62 por ciento para quedar en 6 mil 948.69 unidades, y finalmente el Nasdaq Composite incrementó 151.35 puntos o 0.65 por ciento para alcanzar las 23 mil 547.17 unidades, los dos primeros índices acumularon tres jornadas seguidas con ganancias, y el último sólo dos, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

“El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas por segunda sesión al hilo, debido al optimismo sobre la inversión en inteligencia artificial… Al interior, resaltaron las ganancias de los sectores: materiales (+2.04 por ciento), salud (+1.96 por ciento), industrial (+1.38 por ciento) y consumo discrecional (+0.94 por ciento)”, agregó la analista.

Por su parte, en Europa el índice STOXX 600 ganó 0.58 por ciento, que significó cinco de seis sesiones con alzas y nuevo máximo histórico de 606.28 puntos; el DAX alemán subió 0.09 por ciento o 23.51 puntos para finalizar en 24 mil 892.20 unidades; mientras que el FTSE 100 de Reino Unido ganó 1.18 por ciento, ganando en cuatro de las últimas cinco sesiones, siendo la mayor ganancia desde el 10 de julio y alcanzando nuevo máximo histórico de 10 mil 158.41 puntos”.

En México, el S&P BMV IPC finalizó la jornada con una ganancia de sólo 0.01 por ciento y se ubicó en 65 mil 022.24 unidades, con un mínimo de 64 mil 871.63 y un máximo de 65 mil 630.53 unidades, y acumuló dos sesiones con avances. Al interior, resaltaron con ganancias Becle (Cuervo), con 3.32 por ciento; Walmex, 2.94 por ciento; Grupo México, 2.47 por ciento, y el Grupo Aeroportuario del Centro, 2.08 por ciento.

Asimismo, el peso acabó la jornada con depreciación de 0.32 por ciento o 5.7 centavos frente al cierre del lunes, para ubicarse en 17.97 pesos por dólar, con un tipo de cambio mínimo de 17.8332 y un máximo de 17.9875 pesos por billete verde, “la depreciación del peso ocurrió a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.23 por ciento, de acuerdo con su índice ponderado, ganando en siete de las últimas ocho sesiones y mostrando avance de 0.43 por ciento en ese periodo”, indicó Siller Pagaza.