Colegio 10 de Mayo celebra Día de Reyes con entrega de juguetes

Con motivo del Día de Reyes, el patronato Formación Integral para la Niñez y Juventud 10 de Mayo A.C., repartió juguetes para niños y niñas del Colegio 10 de Mayo, ubicado en Azcapotzalco, además, realizó la tradicional rosca que fue acompañada con chocolate.

Esta iniciativa fue organizada por miembros del patronado y encabezada por su presidente, Martín Yeshua Barragán Cruz, quien aprovechó para anunciar la renovación integral de la escuela, enfocada en un modelo educativo de calidad, con énfasis en el componente humanista.

Martín Barragán agregó que esta fecha representa mucho más que una tradición, ya que “la mejor forma de crecer como sociedad es trabajando en equipo, y no hay mejor regalo de Reyes que una escuela que se renueva y apuesta por el futuro de sus niñas y niños”.

Además, especificó que la renovación del Colegio 10 de Mayo será complementaria, para acercar un modelo educativo de calidad que no esté exclusivamente enfocado en lo intelectual, científico y tecnológico, sino también en lo humanista, con el objetivo de fortalecer la comunidad, el entorno familiar y exista un espacio de cuidado y acompañamiento.

Por su parte, María Isabel Sánchez, presidenta de la Fundación BS, A.C., invitó a las y los estudiantes a sentirse acompañados, “el Día de Reyes es una oportunidad para encontrarnos como comunidad, mirarnos a los ojos y recordar que no están solos”, compartió, y añadió que “desde la fundación creemos profundamente en las niñas, los jóvenes y sus familias, y que cada gesto de cariño, apoyo y solidaridad ayuda a construir ilusión y esperanza compartida”.

Finalmente, la directora del colegio, Eva María Mora Montes, recordó que cada acción solidaria está alineada con la misión de la institución, formar niñas y niños con valores, sentido humanista y vocación de servicio, a través de una educación integral basada en la fe, la integridad y la excelencia académica. Subrayó que promover la equidad y generar oportunidades reales implica cuidar, de manera prioritaria, el bienestar emocional, físico y social de cada estudiante.

