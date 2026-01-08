ONU estima crecimiento del PIB de México en 1.3% para 2026

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México se ubicará en 1.3 por ciento para 2026, y de 2.2 por ciento para 2027, aumentos significativos luego de que prevé que en 2025 sólo sea de 0.4 por ciento.

El incremento se daría por un alza en el consumo y una recuperación de la inversión; aunque también contempla riesgos a la baja por aumento de aranceles e incertidumbre por la próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Se proyecta que el crecimiento del PIB se acelere de un estimado de 0.4 por ciento en 2025 a 1.3 por ciento en 2026, lo que refleja una recuperación de la inversión y del consumo privado a medida que las políticas fiscal y monetaria se vuelven más favorables”, indicó.

El organismo señaló que la economía mexicana fue resiliente en 2025 a pesar de la política macroeconómica restrictiva, así como la incertidumbre que se ocasionó por los cambios en materia comercial impuestos por Estado Unidos que dieron pie a aranceles “más altos y volátiles”, y de “medidas sectoriales específicas no contempladas en el T-MEC.

Destacó que también existen riesgos a la baja como la reimposición de aranceles a las exportaciones no cubiertas en el tratado comercial con Estados Unidos y también por la incertidumbre que se ha generado en torno a la próxima revisión del T-MEC.

Asimismo, proyectó que el crecimiento económico mundial disminuirá hasta el 2.7 por ciento en 2026, desde el 2.8 por ciento del año pasado, antes de aumentar hasta el 2.9 por ciento en 2027, una cifra inferior a la media anterior a la pandemia, que fue del 3.2 por ciento entre 2010 y 2019.

El informe Situación y Perspectivas para la Economía Mundial señaló que, si bien un fuerte aumento de los aranceles estadounidenses en 2025 creó nuevas tensiones comerciales, la ausencia de una escalada más amplia ha ayudado a limitar las interrupciones del comercio internacional.

“A pesar de la conmoción arancelaria, la actividad económica mundial demostró su resistencia, apoyada por los envíos anticipados, la acumulación de inventarios y un sólido gasto de los consumidores en medio de la flexibilización monetaria y mercados laborales ampliamente estables”, según el informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

“Se espera que el apoyo continuado de la política macroeconómica amortigüe el impacto del aumento de los aranceles, pero es probable que el crecimiento del comercio y la actividad general se moderen a corto plazo”, puntualizó.

