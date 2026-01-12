Empleo formal aún está débil, alertan

Aunque el último dato sobre empleo formal registró una mejora para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) sostuvo que 2025 concluyó con señales de debilitamiento, las cuales podían extenderse al resto de este 2026.

De acuerdo con sus Análisis Económico, las cifras indican que en diciembre el total de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro social sumó 22 millones 517 mil 076 personas lo que significó, como aseguran las autoridades, la cifra más alta históricamente para el mismo mes.

Esto reflejó que, tan sólo en diciembre, el universo de afiliados se redujo en 320 mil 692 registros, la menor disminución para el mismo mes en los últimos tres años; sin embargo, en todo el año el total de trabajadores registrados aumentó en 278,697 registros, ligeramente por arriba del aumento reportado en 2024.

Este resultado superó el pronóstico de los especialistas del sector privado que anticipaban un aumento de 236 mil registros. Sin embargo, continuó siendo significativamente menor a los aumentos de años previos, a excepción del año de la pandemia.

Al respecto, el organismo insistió en que si bien, los resultados superaron ligeramente las expectativas, continúan reflejando “en buena medida, la dificultad para generar empleos de calidad, ampliando la necesidad de las personas de buscar una ocupación en la informalidad”.

De igual forma, el CEESP explicó que los resultados del IMSS reflejan la complejidad de listar nuevos patrones y de mantener activos los que existen, “afectando notoriamente la posibilidad de ampliar las nóminas laborales”.

Asimismo, comentó que en todo 2025, el número de patrones se redujo en 25 mil 667 personas, su mayor reducción histórica, debido a los patrones con menores asegurados, ya que, aseguró, éstos son los que menos pueden soportar el constante aumento de los costos laborales y la incertidumbre por los factores que ya mencionamos.