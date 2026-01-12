Mujeres en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

“No llego sola, llegamos todas”, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras ganar las elecciones en 2024. En la Comisión Federal de Electricidad por primera vez también una mujer ocupa el máximo cargo, Emilia Esther Calleja Alor es la directora General de la Empresa Pública del Estado (EPE).

La CFE es la encargada de generar, transmitir, distribuir y comercializar electricidad para todas las personas en México. Con el impulso de la actual administración, las voces de las mujeres resuenan en centrales, subestaciones, Centros de Atención al Cliente y cada vez se abren más espacio en actividades que eran tradicionalmente ocupadas por hombres.

Jessica García, con formación de ingeniera química y que labora en la Dirección de Operación, participa en el monitoreo de los indicadores operativos en los procesos de generación, transmisión, distribución y suministro de energía, asimismo, diseña y ejecuta estrategias preventivas o correctivas para que la energía eléctrica llegue en las calidades y cantidades requeridas a todo México.

Considera que “en la CFE se impulsa a que las mujeres alcancen puestos directivos, pero me parece igual de importante fomentar el desarrollo de las capacidades y habilidades que les permitan seguir abriendo caminos en campos donde históricamente existe una minoría femenina”.

Cuando Julia Velázquez, subgerenta Regional de Subestaciones y Líneas de la Subdirección de Transmisión, ingresó a la CFE, hace tres lustros, no imaginó que ella y su equipo liderarían el traslado y energización de un autotransformador trifásico en un convoy de 300 toneladas desde Tepexpan, Estado de México, a Malpaso, Chiapas para fortalecer la transmisión de energía en el sureste.

“Somos parte de la generación. Muchas veces no te imaginas que dentro de la generación de electricidad existe atrás también el buceo industrial”, afirma María Fernanda Mendoza, la única buza de su equipo y de la Empresa, adscrita a la Central Hidroeléctrica Infiernillo. Con su labor, ayuda a que las centrales funcionen a su máxima capacidad al ejecutar trabajos de mantenimiento que permiten retirar palotada u otros materiales que obstruyan las obras de toma.

Nadia Vera creció en el municipio El Espinal, una comunidad oaxaqueña de poco más de 8 mil habitantes de origen indígena zapoteca. Hoy es la Primera Superintendenta de la Central Eoloeléctrica La Venta II. “Siempre soñé en conocer cómo funcionan los aerogeneradores. En mi lengua materna, el zapoteco, pienso cuando los veo: Dinga guiiba naroba ne nasoo ni ruseque bi, bi xtinu, nadipa’, ni rudii biaani nayá, qui runi biidi nisa, qui runi yudxu guidxilayú, qui ruchá gu’xhu guiba. Naa’nga ti gunaa, gunaa binni Za, ni gule guidxi rundubi bi nadipa’. (Esto es una máquina alta, grande, movida por el viento, nuestro viento, viento fuerte, viento que crea energía, energía limpia, que no contamina el agua, ni la tierra, ni el cielo. Yo soy una mujer, mujer zapoteca, que nació en la tierra donde sopla el viento fuerte).

“Mi trabajo consiste en mantener la disponibilidad de las unidades de generación de electricidad”, afirma Rocío Bárcenas, Superintendenta General en la Central de la Región de Generación Distribuida, quien es responsable de 16 centrales, también comenta que: “hacer bien mi trabajo significa que el Metro tendrá energía para desplazarse, por ejemplo; o que el alumbrado público va a funcionar por la tarde.”

Adriana Guadalupe Castellanos, operadora en la Central Hidroeléctrica Bombaná, participa en mantenimientos preventivos para la confiabilidad de las unidades; sobre su responsabilidad sostiene: “Es todo. Toda la central: el regulador de voltaje, el regulador de velocidad, el generador de la unidad, los tableros, el banco de baterías, el nivel del tanque.”

Eva Lara es la única superintendenta de las 150 zonas de Distribución que conforman las 16 divisiones de la Subdirección de Distribución. “Es muy satisfactorio hacer trabajos de mantenimiento y presenciar el momento en que la gente tiene electricidad. Yo creo que ese es el objetivo de CFE: materializar los sueños. Aquí, por ejemplo, en Zona Tacuba, atendemos el abastecimiento de energía del Centro Médico La Raza, donde nacen vidas o la gente sana de una enfermedad”.

Leticia Hernández, coordinadora de Monitoreo y Operación de Activos de la Subdirección de Transmisión, tiene a su cargo la operación física del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como la implementación de servicios y la operación de telecomunicaciones de la Red Nacional de Comunicaciones de Transmisión.

A principios de la década de los cuarenta del siglo pasado tuvieron lugar las primeras contrataciones de mujeres en la CFE, que se fundó en 1937. Socorro Guzmán, Emma Pérez, Luz María Trejo, Juana María Hernández y Hortensia Pérez fueron algunas de las precursoras que participaron en actividades auxiliares de secretariado o taquimecanografía, principalmente.

